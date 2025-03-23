сегодня



YNGWIE MALMSTEEN: «Мои витаминки работают!»



YNGWIE MALMSTEEN в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о своем решении войти в мир здоровья с особыми пилюлями:



«Чтобы быть здоровым, нужно принимать добавки. И я всегда это делаю. Поэтому я выпустил свою линию, потому что хочу, чтобы другие люди тоже так делали. И это на самом деле работает. Я очень рекомендую ее».



Когда ведущий отметил, что это «хороший ход» — пойти по пути «заботы о здоровье» вместо того, чтобы поступить так, как поступали многие другие рок-музыканты, выпуская собственные линии ликеров, пива или травки, Yngwie сказал:



«Ну, потому что это то, что делаю Я сам. Я не пью. Я не принимаю наркотики. Я не верую в это. Слушай, если ты хочешь это делать, давай. Пожалуйста. Но я предпочитаю этого не делать. И еще я думаю, что это здорово — дать людям понять, что нужно принимать витамины, и они реально работают!»











+0 -0



( 1 ) просмотров: 334

