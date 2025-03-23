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Yngwie Malmsteen

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YNGWIE MALMSTEEN: «Мои витаминки работают!»



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YNGWIE MALMSTEEN в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о своем решении войти в мир здоровья с особыми пилюлями:

«Чтобы быть здоровым, нужно принимать добавки. И я всегда это делаю. Поэтому я выпустил свою линию, потому что хочу, чтобы другие люди тоже так делали. И это на самом деле работает. Я очень рекомендую ее».

Когда ведущий отметил, что это «хороший ход» — пойти по пути «заботы о здоровье» вместо того, чтобы поступить так, как поступали многие другие рок-музыканты, выпуская собственные линии ликеров, пива или травки, Yngwie сказал:

«Ну, потому что это то, что делаю Я сам. Я не пью. Я не принимаю наркотики. Я не верую в это. Слушай, если ты хочешь это делать, давай. Пожалуйста. Но я предпочитаю этого не делать. И еще я думаю, что это здорово — дать людям понять, что нужно принимать витамины, и они реально работают!»






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23 мар 2025
Corpsegrinder04
Хуйня плагиатная. Такую шляпу давным давно до маэстро придумали ещё в 90-х "Кремлёвская таблетка" называлась.
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просмотров: 334

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