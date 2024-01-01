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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 74
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 20
*NIGHTWISH от TARJA 20
*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
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Yngwie Malmsteen

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20 дек 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN в Корее

20 ноя 2024 : 		 Витаминки от YNGWIE MALMSTEEN

29 окт 2024 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

8 сен 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Игра на гитаре — это не соревнование»

28 авг 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари

27 июл 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я в детстве особо и не елозил»

3 июл 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавторами и продюсерами

13 май 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN говорит и показывает свою коллекцию

27 мар 2024 : 		 JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN — сам себе злейший враг»

22 окт 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Благодаря Pro Tools мой творческий потенциал раскрылся»

15 окт 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужны продюсеры, авторы и вокалисты!»

26 сен 2023 : 		 Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN

28 авг 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 авг 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

21 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я работаю над кучей вещей»

4 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN исполнил DEEP PURPLE

24 июл 2023 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 мар 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

10 мар 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «YNGWIE MALMSTEEN отменил бы концерт, если бы я на него пришёл!»

16 дек 2022 : 		 Фронтмен MUSE — о влиянии YNGWIE MALMSTEEN и IRON MAIDEN

23 авг 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — об участии в группе

21 июл 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

24 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN хотел отменить концерт из-за JEFF'a SCOTT'a SOTO?

16 май 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каждый из них думал, что он Элвис Пресли»

23 мар 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Только я могу продавать своё!»
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|||| сегодня

YNGWIE MALMSTEEN в Корее



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YNGWIE MALMSTEEN опубликовал видео со своего выступления 18 декабря в University Hwajeong Gymnasium, Seoul, South Korea.

YNGWIE MALMSTEEN Shares Video From Seoul -




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