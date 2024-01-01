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YNGWIE MALMSTEEN: «Я в детстве особо и не елозил»



У YNGWIE MALMSTEEN'a в недавней беседе спросили, сколько часов в день он елозил по гитаре будучи подростком:



«А я и не елозил. Я никогда этим не занимался. Я играл так, как будто выступаю на концерте. Я бы не согласился играть гаммы. Никогда. Нужно просто играть идеально. Я говорил себе: "Не звучи так, будто ты пытаешься что-то сделать. Просто сделай это". Умственная сосредоточенность была настолько сильной, что с каждым днём у меня получалось всё лучше и лучше. Я никогда не практиковался. То есть это была непроизвольная отработка, потому что я очень много играл. Но я импровизировал. И я думал про себя: «Я хочу импровизировать, например, в гармоническом ля-миноре». Но я ни за что не сыграю неправильную ноту, я ни за что не сыграю си-бемоль в этой гамме. Я просто не мог этого сделать. Я играл до одури, импровизируя. Но не гаммы. То есть, конечно, гаммы. Я очень хорошо знаю теорию музыки, но я бы никогда не стал практиковаться. Это неправильное слово».







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