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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 32
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 19
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Yngwie Malmsteen

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27 июл 2024 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я в детстве особо и не елозил»

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26 сен 2023 : 		 Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN

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24 авг 2023 : 		 Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN

21 авг 2023 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Я работаю над кучей вещей»

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23 авг 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — об участии в группе

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24 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN хотел отменить концерт из-за JEFF'a SCOTT'a SOTO?

16 май 2022 : 		 Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN

10 май 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каждый из них думал, что он Элвис Пресли»

23 мар 2022 : 		 YNGWIE MALMSTEEN: «Только я могу продавать своё!»

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23 ноя 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN — о пандемии
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YNGWIE MALMSTEEN: «Я в детстве особо и не елозил»



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У YNGWIE MALMSTEEN'a в недавней беседе спросили, сколько часов в день он елозил по гитаре будучи подростком:

«А я и не елозил. Я никогда этим не занимался. Я играл так, как будто выступаю на концерте. Я бы не согласился играть гаммы. Никогда. Нужно просто играть идеально. Я говорил себе: "Не звучи так, будто ты пытаешься что-то сделать. Просто сделай это". Умственная сосредоточенность была настолько сильной, что с каждым днём у меня получалось всё лучше и лучше. Я никогда не практиковался. То есть это была непроизвольная отработка, потому что я очень много играл. Но я импровизировал. И я думал про себя: «Я хочу импровизировать, например, в гармоническом ля-миноре». Но я ни за что не сыграю неправильную ноту, я ни за что не сыграю си-бемоль в этой гамме. Я просто не мог этого сделать. Я играл до одури, импровизируя. Но не гаммы. То есть, конечно, гаммы. Я очень хорошо знаю теорию музыки, но я бы никогда не стал практиковаться. Это неправильное слово».




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