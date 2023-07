12 июл 2023



Видео полного выступления HELLOWEEN



Видео полного выступления HELLOWEEN, которое состоялось в рамках Midalidare Rock 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Skyfall"

"Eagle Fly Free"

"Mass Pollution"

"Future World"

"Power"

"I'm Alive"

"Metal Invaders / Victim of Fate / Gorgar / Ride the Sky"

"Heavy Metal (Is the Law)"

"Forever and One (Neverland)"

- guitar solo -

"Best Time"

"Dr. Stein"

"How Many Tears"



Бис:

"Perfect Gentleman"

"Keeper of the Seven Keys"



Бис 2:

"I Want Out"







просмотров: 166