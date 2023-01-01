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*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
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Helloween

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|||| 12 июл 2023

Видео полного выступления HELLOWEEN



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Видео полного выступления HELLOWEEN, которое состоялось в рамках Midalidare Rock 2023, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Skyfall" 
"Eagle Fly Free" 
"Mass Pollution" 
"Future World" 
"Power" 
"I'm Alive" 
"Metal Invaders / Victim of Fate / Gorgar / Ride the Sky"
"Heavy Metal (Is the Law)"
"Forever and One (Neverland)" 
- guitar solo - 
"Best Time" 
"Dr. Stein" 
"How Many Tears"

Бис:
"Perfect Gentleman" 
"Keeper of the Seven Keys"

Бис 2:
"I Want Out" 

HELLOWEEN - Fan-Filmed Video Of Entire Midalidare Rock 2023 Show Streaming




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