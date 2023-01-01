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HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом



HELLOWEEN сообщили о том, что планируют посвятить ближайшее время работе над новым альбомом. В ходе недавнего мирового турне HELLOWEEN "United Forces" группа посетила 26 стран на трех континентах, собрав более 800 000 поклонников. Турне включало в себя распроданные хэдлайн-шоу в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Паулу, а также такие яркие события, как выступление на пражской O2 Arena, в Schleyer-Halle в Штутгарте, перед 14 000 металлистов в Сантьяго-де-Чили и первый в истории концерт HELLOWEEN в легендарном Budokan в Токио, Япония - Святой Грааль и высшая награда для любой рок-группы. Несомненно, у всех на глазах стояли слезы на грандиозном фестивале Hell & Heaven в Мехико, которым завершилось турне.



Deris, Kiske, Weikath, Hansen, Grosskopf, Gerstner и Löble благодарят всех своих поклонников в Европе, США, Канаде, Центральной и Южной Америке и Азии и несказанно благодарны за то, что все сохранили свои билеты, даже несмотря на постоянные переносы концертов, и что они остались настоящими фанатами, терпеливо ожидая возможности увидеть HELLOWEEN вживую. Кроме того, группа благодарит своих друзей из HAMMERFALL, которые сопровождали туровую программу на протяжении почти всех концертов и добавляли в выступления настоящий шведский металл, обеспечивая мощный, энергичный и взрывной концерт.



Andi: «Вот это было путешествие! Это мировое турне было чем-то особенным для всех нас - собраться вместе со всеми нашими поклонниками после долгого ожидания, это чувство, которого нам всем так не хватало! Мы получили огромное удовольствие от всех концертов: наши поклонники были великолепны и дарили нам только потрясающе радостные моменты, которые привели к еще большему сплочению группы! Лично я уже не могу даже представить себе, что буду делать это без Michi и Kai! И теперь мы с огромным нетерпением ждем нашего следующего студийного альбома с тем crazy pumpgang, который у нас приключился!»



Markus: «Привет, друзья HELLOWEEN по всему миру: вы были теми, кто принял нас с распростертыми объятиями и сердечностью по всему миру, и вы превратили наше мировое турне в уникальную, эйфорическую вечеринку! Мы любим вас всех и очень хотим продолжить этот праздник с вами, нашей семьей HELLOWEEN, в 2024 году - сразу после того, как мы закончим работу над новым альбомом».



Sascha: «Вау, в очередной раз каким замечательным получился этот тур! Я встретил так много замечательных людей, а атмосфера на наших концертах была наполнена любовью и энергией. Каждый тур дарит мне стабильный рост и удовлетворение! Огромная благодарность всем поклонникам, нашей трудолюбивой команде, преданному менеджменту и моим талантливым коллегам по группе!»











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