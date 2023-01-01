Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 57
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 28
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 17
*GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут вы... 16
*ROBERT PLANT о распаде LED ZEPPELIN: «Это было правильно для... 15
*TIMO TOLKKI присел. Пока условно 15
*ROB HALFORD о концерте с BLACK SABBATH: «Я чуть не обделался... 15
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 57
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 28
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 17
[= ||| все новости группы



*

Helloween

*



23 ноя 2023 : 		 HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом

27 сен 2023 : 		 HELLOWEEN на Wacken Open Air 2023

12 июл 2023 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

5 июн 2023 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к HELLOWEEN

22 май 2023 : 		 HELLOWEEN ввели в ЗСМ

16 май 2023 : 		 HELLOWEEN открыли тур по Северной Америке

11 май 2023 : 		 HELLOWEEN о выступлении на Monsters Of Rock 2023

10 май 2023 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

8 май 2023 : 		 HELLOWEEN введут в ЗСМ

27 апр 2023 : 		 MICHAEL KISKE — об отношениях с участниками HELLOWEEN: «Сейчас всё зашибитлз»

26 апр 2023 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

29 мар 2023 : 		 SASCHA GERSTNER: «У IRON MAIDEN и HELLOWEEN много общего»

23 мар 2023 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома

17 янв 2023 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не встретил этого парня раньше?»

19 окт 2022 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

28 сен 2022 : 		 TIM HANSEN выступил с HELLOWEEN

8 сен 2022 : 		 ANDI DERIS: «В вокалисте HELLOWEEN я нашёл друга!»

25 авг 2022 : 		 MICHAEL KISKE — о записи альбома HELLOWEEN: «Это было легко»

3 авг 2022 : 		 HELLOWEEN получили золото

16 июл 2022 : 		 HELLOWEEN в Праге

4 июн 2022 : 		 HELLOWEEN в Англии

27 май 2022 : 		 Новое видео HELLOWEEN

6 май 2022 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

5 май 2022 : 		 HELLOWEEN выпустят сингл в мае

30 мар 2022 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

9 фев 2022 : 		 Вокалист HELLOWEEN считает, что будет преступлением, если группа не запишет новый альбом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом



zoom
HELLOWEEN сообщили о том, что планируют посвятить ближайшее время работе над новым альбомом. В ходе недавнего мирового турне HELLOWEEN "United Forces" группа посетила 26 стран на трех континентах, собрав более 800 000 поклонников. Турне включало в себя распроданные хэдлайн-шоу в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Паулу, а также такие яркие события, как выступление на пражской O2 Arena, в Schleyer-Halle в Штутгарте, перед 14 000 металлистов в Сантьяго-де-Чили и первый в истории концерт HELLOWEEN в легендарном Budokan в Токио, Япония - Святой Грааль и высшая награда для любой рок-группы. Несомненно, у всех на глазах стояли слезы на грандиозном фестивале Hell & Heaven в Мехико, которым завершилось турне.

Deris, Kiske, Weikath, Hansen, Grosskopf, Gerstner и Löble благодарят всех своих поклонников в Европе, США, Канаде, Центральной и Южной Америке и Азии и несказанно благодарны за то, что все сохранили свои билеты, даже несмотря на постоянные переносы концертов, и что они остались настоящими фанатами, терпеливо ожидая возможности увидеть HELLOWEEN вживую. Кроме того, группа благодарит своих друзей из HAMMERFALL, которые сопровождали туровую программу на протяжении почти всех концертов и добавляли в выступления настоящий шведский металл, обеспечивая мощный, энергичный и взрывной концерт.

Andi: «Вот это было путешествие! Это мировое турне было чем-то особенным для всех нас - собраться вместе со всеми нашими поклонниками после долгого ожидания, это чувство, которого нам всем так не хватало! Мы получили огромное удовольствие от всех концертов: наши поклонники были великолепны и дарили нам только потрясающе радостные моменты, которые привели к еще большему сплочению группы! Лично я уже не могу даже представить себе, что буду делать это без Michi и Kai! И теперь мы с огромным нетерпением ждем нашего следующего студийного альбома с тем crazy pumpgang, который у нас приключился!»

Markus: «Привет, друзья HELLOWEEN по всему миру: вы были теми, кто принял нас с распростертыми объятиями и сердечностью по всему миру, и вы превратили наше мировое турне в уникальную, эйфорическую вечеринку! Мы любим вас всех и очень хотим продолжить этот праздник с вами, нашей семьей HELLOWEEN, в 2024 году - сразу после того, как мы закончим работу над новым альбомом».

Sascha: «Вау, в очередной раз каким замечательным получился этот тур! Я встретил так много замечательных людей, а атмосфера на наших концертах была наполнена любовью и энергией. Каждый тур дарит мне стабильный рост и удовлетворение! Огромная благодарность всем поклонникам, нашей трудолюбивой команде, преданному менеджменту и моим талантливым коллегам по группе!»






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 152

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом