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Helloween

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9 мар 2021 : 		 HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год

9 мар 2021 : 		 Вышли переиздания HELLOWEEN

5 мар 2021 : 		 Тизер нового видео HELLOWEEN

20 фев 2021 : 		 HELLOWEEN — о трёх версиях нового сингла

7 дек 2020 : 		 Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной

26 ноя 2020 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о "Kids Of The Century"

10 сен 2020 : 		 HELLOWEEN закончили съемки видео

16 авг 2020 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

10 июл 2020 : 		 Переиздания HELLOWEEN выйдут осенью

3 июн 2020 : 		 HELLOWEEN перенесли тур на 2021 год

30 май 2020 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

24 май 2020 : 		 ROLAND GRAPOW: «Не знаю, почему в HELLOWEEN меня не любят»

25 апр 2020 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

1 апр 2020 : 		 HELLOWEEN завершают запись вокала

10 мар 2020 : 		 HELLOWEEN почтили память Инго

27 фев 2020 : 		 DIRKSCHNEIDER подогреет HELLOWEEN

20 фев 2020 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

29 янв 2020 : 		 HELLOWEEN завершили запись ударных

21 дек 2019 : 		 HELLOWEEN в студии

19 дек 2019 : 		 DANI LÖBLE записывает ударные для нового альбома HELLOWEEN на установке Инго

6 дек 2019 : 		 HELLOWEEN приедут в Россию осенью

28 ноя 2019 : 		 HELLOWEEN в студии

5 окт 2019 : 		 Видео из концертного релиза HELLOWEEN

27 сен 2019 : 		 Трейлер нового релиза HELLOWEEN

26 сен 2019 : 		 Закулисные съёмки HELLOWEEN с выступления в Бразилии

24 авг 2019 : 		 Фрагмент нового DVD HELLOWEEN
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HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год



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HELLOWEEN сообщили о том, что вынуждены вновь перенести европейский тур — на этот раз на 2022 год. Пока...

HELLOWEEN - United Alive II European Tour Postponed Until Spring 2022



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КомментарииСкрыть/показать 17 )

Санчез


9 мар 2021, 13:31		блятб, когда деды поймут что туры и концерты бесолезны уже , в этмо году? Вохможно и следующем?
Хватит надеятся на концерты и туры, пишите альбомы падлы ,пока время есть и вохможность написать множество песен есть, пишите я сказал вам падлы старые .пишите!

Evil3062


9 мар 2021, 14:06		Увы они в основном турами живут альбомы уже так много не приносят...., но пока туров нет может и начнут хоть как то писать, вон раммы записали внезапно тк делать нех было.

Санчез


9 мар 2021, 14:28		вот с них и надо брат ьпример
Такая возможность, сидишь дома почти 1 год, можно же было за это время что нибудь да сочинить
а то надеятся на концерты , туры, аж бесит, теряют вохможность в творческом плане

father


9 мар 2021, 14:44		Меня больше печалит фактический распад Gamma Ray из-за всего этого. Думал, что Кай настрижёт бабла на ностальгирующих старпёрах в туре с Helloween и вернётся к Гамме, а тут получается, что одни кормят только анонсами, а другие вообще не функционируют уже несколько лет. 7 лет назад был последний альбом.

Darkside.ru Member

Blindman


9 мар 2021, 16:04		А на кой ляд нужна Гамма с этим об..ом Бэком на вокале? Ей богу лучше ничего, тем такой Gamma Ray...

А заявы насчет "пусть пишут альбом" и вовсе странно слышать... Они и так его пишут

olly71


9 мар 2021, 16:09		По идее тогда и выход альбома должны перенести на год . Он ведь писался исключительно под турне .

Санчез


9 мар 2021, 16:18		это и бесит, что все зависит от концертов и турне, водят людей за нос

Darkside.ru Member

Blindman


9 мар 2021, 16:41		А вы еще больше музыку качайте на шару и беситесь от того, что ничего нового когда сильно хочется не дают...

father


9 мар 2021, 16:50		"А вы еще больше музыку качайте на шару и беситесь от того, что ничего нового когда сильно хочется не дают..." - вот тут соглашусь. Сначала у музыкантов отобрали хлеб в виде продажи записей, типа "пусть вживую играют!", тут аж реюнион собрали, чтобы вживую играть, а им и это перекрыли.

И насчёт Гаммы с Бэком на вокале, увы, тоже соглашусь. Я уж и забыл, что Хансен себе замену туда взял.

Санчез


9 мар 2021, 17:29		Blindman, Ларс Ульрих, разлогинься, всем и так уже известно что ты жадный датчанин с еврейскими корнями😂😂😂😂😂

Rutger


9 мар 2021, 17:44		Да уж, интересные вещи происходят. Торговые центры, крупные супермаркеты, транспорт забиты народом, как прежде. Если те же толпы соберутся на концерт, ровным счетом ничего не изменится. Даже с точки зрения ковиднутого официоза и "заботы о нашей безопасности", смысла в запрете концертов и фестивалей не осталось.
Однако шоу-биз жестко закрывают.

HELLECTOR


9 мар 2021, 20:43		Двоякое у меня отношение к Тыкве.
С одной стороны, классический материал хорош. Да и потом бывали просветы (Dark Ride один из примеров)
Но с другой стороны, именно они открыли дверь в ад, откуда попёр самый вонючий и чудовищный жанр рок-музыки (после глэма и ню-метала разумеется) - ебучий ПАВЕР!

Так что Легенды немного с душком. А нынешний балаган с 15тью вокалистами - так вообще Песняры по ассоциации.

Exceptional


9 мар 2021, 21:55		>>>А вы еще больше музыку качайте на шару и беситесь от того, что ничего нового когда сильно хочется не дают

Серьезно? Музыку пишут ради искусства. А кто хочет продавать альбомы и билеты - это жадные и продажные бездарности, которым лишь бы конвейер сделать.

Что, нет денег на Стратокастер? На озоне можно купить ROCKET ST-01 за 5к.
Нужны деньги на команду техников? А что, сами боитесь ручки замарать?

А зачем диски эти нужны? Коллекционировать? Это вещизм, господа. И уж поверьте, все эти папочки с мр3, что хранятся у меня на компе, обладают не меньшей душевностью и ламповостью.

antoner


9 мар 2021, 22:31		"Но с другой стороны, именно они открыли дверь в ад, откуда попёр самый вонючий и чудовищный жанр рок-музыки (после глэма и ню-метала разумеется) - ебучий ПАВЕР!'........ если,это касается всяких рапсодий,хамерфалоф,драгонфорсов,эпидемий,эджгаев,сабатонов и стратовариусов т.д согласен с этим тезисом......а как тогда быть с Rage,Gamma Ray,Running Wild,Grave Digger,Virgin Steel или они не павер?Назвать эти группы говном язык не повернёться



HELLECTOR


9 мар 2021, 22:58		>>>antoner
>>>Rage,Gamma Ray,Running Wild,Grave Digger

Конечно не говно. Но и не павер. Хэви метал, йоптить!

>>>Virgin Steel

Говно.

HELLECTOR


9 мар 2021, 23:01		Running Wild ваще какбэ ФОРЕВА!

https://www.youtube.com/watch?v=_bJbxASRr_c

father


9 мар 2021, 23:23		Ну я бы немного по-другому сформулировал: крупные банды типа той же Гаммы, Эдгая (или Авантазии, что по сути почти одно и то же), Блайндов, Стратовариуса всё-таки имеют своё звучание и, если хотите, свою эстетику, короче это не выглядит, как будто взрослые мужики из-за своей умственной отсталости научились двум сладким гармониям и 20 словам, которые они чередуют в каждой песне. Из менее известных припоминаю Highland Glory и Timeless Miracle, они тоже прикольно рубились в своё время, вторые так вообще музыкально Гамма, а по текстам что-то типа Misfits:)

Но то, о чём говорит Хэлл, я разделяю, т.к. когда-то миллион лет назад на волне увлечения Авантазией приобрёл mp3-диск с кучей пауэра - вот я наслушался говна вдоволь! Из нормальных групп там были Blind Guardian и сама Авантазия (тогда ещё только вышли 1 и 2 части, а может и вообще только первая, не помню), но эти бесконечные Рапсодии (хз, в чём их разница, по-моему, все варианты этой группы полнейший кал) и безликие группы, названий которых запоминать я даже не собирался, создали впечатление абсолютнейшего упадка жанра уже в то время. Потом ещё оказалось, что и в России тоже есть целая куча нахер не нужных и непонятных групп типа Арды, Харизмы и т.д., которые неизвестно, зачем собрались, неизвестно, кто их слушает, и неизвестно, почему они существуют даже в 2021 году.


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