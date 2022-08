сегодня



MICHAEL KISKE — о записи альбома HELLOWEEN: «Это было легко»



Вокалист HELLOWEEN Michael Kiske рассказал чилийскому Radio Futuro о положительной реакции на одноимённый альбом группы, вышедший в прошлом году:



«Это было довольно неожиданно. Я предполагал, что он будет хорошо продаваться, но всё получилось просто идеально.



Когда ты работаешь над альбомом, очень трудно объективно смотреть на то, что ты делаешь. Ты просто делаешь свою работу. Ты всегда стараешься выжать самое лучшее из каждой песни. И атмосфера внутри группы очень хорошая, что очень помогает, но никогда не знаешь, как люди это воспримут. Так что лучшее, что можно сделать, это приглушить эти мысли, не думать об этом и стараться создать каждую песню такой, чтобы она тебя захватывала. Это лучшее, что ты можешь сделать. Чем меньше вы думаете об успехе или о том, как это воспримут критики, тем лучше для альбома. Это нелегко, но надо быть быть дисциплинированным, чтобы не думать об этом и не дать этому завладеть тобой.

Я был удивлён, как хорошо приняли альбом, но, конечно, это была очень приятная мотивация, особенно в прошлом году. Мы выпустили его прямо посреди всей этой пандемической дряни, и был позитивный подъём, когда мы давали интервью и видели, как люди на него реагировали».



По поводу того, как HELLOWEEN удалось совершить, казалось бы, невозможное, разделив вокальные партии на альбоме между вернувшимся вокалистом Kiske и давним фронтменом Andy Deris'ом, с дополнительными партиями гитариста/вокалиста Kai'я Hansen'a, Michael сказал:



«На самом деле это было здорово. Это было очень легко. Я ожидал, что будет трудно, но это было не так, потому что между мной и Andy не было никакого соперничества из-за эго. Мы находились на Тенерифе и встречались почти каждый день.



Перед началом записи мы попросили Dennis'a Ward'a сделать черновой вариант того, что, по его мнению, может сработать в плане разделения: "Это звучит как Энди. Это похоже на Михаэля". Вот так мы подошли к делу. Это был своего рода предварительный проект того, как мы могли бы это сделать, но конкретики не было.



Однажды я пришёл в студию, а вечером накануне Andy что-то записывал или уже записал, и ему это не очень понравилось. Он сказал: "Я пробовал то-то и то-то. Может, тебе тоже стоит попробовать". А потом мы выясняли, что лучше всего подходит для песни.

Есть целая куча песен, когда вы сразу же слышите: "Это песня Andy Deris'a. Он должен её спеть". Или: "Это типичная песня Kiske. Она отлично звучит с его вокалом". Например, "Angels" — было совершенно ясно, что это песня Kiske, и Sascha [Gerstner, гитара] сочинил её, думая про мой голос. Но есть и другие песни, особенно когда Andy пишет свои собственные композиции, обычно они звучат лучше, когда он делает это сам, если только он не написал их, думая про мой вокал, как это было с песней "Fear Of The Fallen". Песню "Fear Of The Fallen" он сочинил, думая про обоих вокалистов, и это сработало.

Но это было очень легко. Потому что мы пробовали и очень быстро понимали, что работает лучше всего. И я бы сказал, что в 70 процентах случаев мы уже знали, что это будет лучше звучать с ним или это будет лучше звучать со мной. Или даже с Kai'ем — были даже моменты, когда мы думали, что это должен делать он».







+1 -0



просмотров: 142