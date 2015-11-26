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*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 101
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 58
*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*METALLICA почти месяц занята сочинением 49
*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 47
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Helloween

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26 ноя 2020 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о "Kids Of The Century"

10 сен 2020 : 		 HELLOWEEN закончили съемки видео

16 авг 2020 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

10 июл 2020 : 		 Переиздания HELLOWEEN выйдут осенью

3 июн 2020 : 		 HELLOWEEN перенесли тур на 2021 год

30 май 2020 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

24 май 2020 : 		 ROLAND GRAPOW: «Не знаю, почему в HELLOWEEN меня не любят»

25 апр 2020 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

1 апр 2020 : 		 HELLOWEEN завершают запись вокала

10 мар 2020 : 		 HELLOWEEN почтили память Инго

27 фев 2020 : 		 DIRKSCHNEIDER подогреет HELLOWEEN

20 фев 2020 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

29 янв 2020 : 		 HELLOWEEN завершили запись ударных

21 дек 2019 : 		 HELLOWEEN в студии

19 дек 2019 : 		 DANI LÖBLE записывает ударные для нового альбома HELLOWEEN на установке Инго

6 дек 2019 : 		 HELLOWEEN приедут в Россию осенью

28 ноя 2019 : 		 HELLOWEEN в студии

5 окт 2019 : 		 Видео из концертного релиза HELLOWEEN

27 сен 2019 : 		 Трейлер нового релиза HELLOWEEN

26 сен 2019 : 		 Закулисные съёмки HELLOWEEN с выступления в Бразилии

24 авг 2019 : 		 Фрагмент нового DVD HELLOWEEN

3 авг 2019 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

3 июл 2019 : 		 Концертный релиз HELLOWEEN выйдет осенью

6 янв 2019 : 		 Видеонарезка из тура HELLOWEEN

24 дек 2018 : 		 HELLOWEEN закрыли тур "Pumpkins United"

2 ноя 2018 : 		 Рассказ о виниловом издании альбомов HELLOWEEN
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Вокалист HELLOWEEN — о "Kids Of The Century"



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Вокалист HELLOWEEN Michael Kiske в приведённом ниже видео обсуждает актуальность песни "Kids Of The Century" на текущий момент.

HELLOWEEN Singer MICHAEL KISKE Discusses



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