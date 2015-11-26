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Helloween

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Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной культуры»



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Вокалист HELLOWEEN Michael Kiske недавно поговорил с Cuartel Del Metal об упадке музыкальной индустрии, поскольку потребители ценят доступ к музыке, а не владение ею, и опыт, а не ценности:

«Музыкальная индустрия в плане производства пластинок практически уничтожена. Это форма искусства, которую мы должны вернуть. Мы должны всё переосмыслить, потому что если пластинки стали дешёвыми, они не так хороши, как могли бы быть, если бы вы знали, что можете финансировать их за счёт людей, которые их покупают. А у молодых поколений такое отношение, что всё, что можно получить через Интернет [бесплатно] — это нормально. Но вы должны думать о том, что всё должно финансироваться, и если вы хотите получить качество, это стоит денег.
Я думаю, нам действительно нужно вернуть культуру производства пластинок. Когда я был в вашем возрасте, я рос в совершенно цветущей музыкальной культуре. В 1980-х — 1970-х, неважно, но в 1980-х, когда я был подростком, везде, по всему миру, существовала огромная музыкальная культура со всеми типами музыки, и вы всё ещё могли выпускать пластинки с большими бюджетами. А из-за Интернета и людей, которые просто берут всё бесплатно и не обращают внимания на то, что всё имеет свою стоимость, это практически угасло. Многие группы исчезли, сцена сократилась, все гастролируют, потому что это единственный способ заработать деньги. И мне хочется верить, что мы можем повернуть это вспять.

Мне нравятся записи. Я не хочу просто брать песни напрокат через Spotify. У меня есть Spotify, и я плачу за Spotify, но только для того, чтобы открывать для себя музыку. И если мне что-то нравится, я смотрю, есть ли CD, а потом покупаю диск, потому что я хочу иметь его; я хочу владеть им. Я не хочу брать его напрокат. И если Spotify исчезнет, у меня больше не будет музыки.

Я думаю, нам нужно вернуть понимание ценности пластинок. Это иной мир, отличный от концертов. Живое выступление — это совсем иное, нежели альбом, который можно послушать. Это другое ощущение, это другой подход, и я думаю, что мы должны сделать всё возможное, чтобы вернуть записи».

Kiske продолжил, что музыканты — не единственные, кто пострадал от того, что потоковое воспроизведение музыки привело к снижению продаж записей, оставив их на историческом минимуме:

«Это ещё и многие люди, которые работают в этой индустрии и живут за счёт этого. Они теряют работу. Если продукт — песня, а музыка больше не имеет ценности, как быть с финансами? Мы действительно должны изменить ситуацию. На данный момент всё становится хуже и хуже.

Всем стоит задуматься об этом, о том, что мы потеряли огромную часть музыкальной культуры. Но я не хочу всё время говорить о негативе, поэтому я верю, что мы можем повернуть всё вспять, мы можем вернуть всё назад, если мы сделаем людей осведомлёнными. Потому что мы любим музыку. Мы хотим музыку. Я хочу пластинки. Я хочу отличный продакшн. И это не должно быть дешёвым трюком, потому что это единственный способ сделать это. Сейчас у нас был шанс потратить целое состояние на предстоящий альбом HELLOWEEN, но не все могут это позволить. Это дело разума. Вы должны это понять. И, возможно, металлическая сцена сможет это сделать. И если металлическая сцена сделает это, возможно, остальные последуют за ней».

HELLOWEEN














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КомментарииСкрыть/показать 6 )

gravitgroove


7 июн 2021, 15:50		Кто о чем, а свинья, как обычно, - о жёлуде!

hansi_hrb


7 июн 2021, 15:56		Местами он прав. Все что нравится надо скачивать. Я вот полез недавно послушать ГО у войны не женское лицо, а она заблокирована. А еще некоторое время назад был доступ.

Reflection


7 июн 2021, 16:04		Я тоже люблю собирать любимую музыку на СD, но не делаю трагедии из-за того, что каждый первый не занимается тем же. Клуб таких же фетишистов на физ носители все еще не маленький, поэтому и пластинки, и компакт-диски и даже кассеты все еще нормально так печатаются

Alex_Izverg


7 июн 2021, 16:10		Я вот всё тоже никак не пойму, почему за бугром группы не практикуют краудфайндинг. Это же как с продажами. Менеджер получает зарплату, только когда он найдёт клиента, совершит сделку и закроет все её договоренности, только после этого он получает премию. Если ты, будучи, тем более в группе с гигантской аудиторией, понимаешь, что наработал материал, который выльется в альбом, делай анонс, придумывай лоты, запускай краудфандинг. У нас даже локальные говногруппы собирают на альбомы с более-менее внятным продакшеном, а тут мировая звезда. Те, кто хочет пластинки с плюшками по-любому профинансируют. А то на сайте NB 100500 вариантов издания, но альбом анонсируется, когда он уже по факту на финальной стадии находится.
Более того, при краудфайндинге у оголтелого фаната возникнет ощущение, что он стимулирует создание и запись альбома, а не делает предзаказ того, что и так уже записано и готовится к выходу. Не понятно, почему при такой развитой муз. индустрии буржуи делают всё по-старинке и ноют, что никто не покупает.

Darkside.ru Member

Starbreaker


7 июн 2021, 16:13		Всё по классике - будущий пенсионер ворчит о том, что нынешняя молодёжь что-то делает не так, утратила связь с истинными ценностями, а на самом деле существует только один верный путь, тот на котором вырос я.

Грустно наблюдать как кумиры молодости превращаются в нудных стариков)
Хорошо хоть не все такие.

gravitgroove


7 июн 2021, 17:10		Ну вот что делать клоуну, если все пеpестанут в циpк ходить? - вопpoc риторический. Я увеpен, он даже не о каких-то там гипотетических ценностях, котоpые для каждого индивидуальны в побочном отношении, а чисто о шкуpном. Все когда-то начинается и всему наступает конец.

Как сказал один мой хоpoший знакомый: музыкант, если он считает себя художником, в идеале вообще должен получить свой пpайз за написанный альбом и заткнуться на счет poялти, как художник, что пpoдает каpтину. Я с ним согласен, если глядеть в суть сказанного, а не в бизнесс.


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