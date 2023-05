сегодня



HELLOWEEN введут в ЗСМ



HELLOWEEN двадцатого мая на сцене Terminal 5 в Нью-Йорке будут введены в Зал Славы Металла.



«HELLOWEEN помогли заложить основы жанра пауэр-металл»,—- говорит основатель/генеральный директор Metal Hall Of Fame Пэт Джезуальдо. «Пауэр-металл является важной частью хэви-металлического сообщества. Мы гордимся тем, что включили HELLOWEEN в Metal Hall Of Fame и что они будут представлять жанр пауэр-металл и всех его поклонников по всему миру».



«Это настоящая честь — быть включенными в Metal Hall Of Fame! Оказаться в одном списке наряду с некоторыми из величайших групп в роке и металле вызывает в нас чувство гордости и является наградой за нашу работу в качестве "послов пауэр- и мелодичного металла" на протяжении последних четырех десятилетий», » комментирует от лица всей группы Michael Weikath.







