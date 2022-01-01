3 авг 2022



HELLOWEEN получили золото



HELLOWEEN получили золото в Чехии по результатам продаж альбома "Helloween". Кроме того, 30 сентября Atomic Fire выпускает очередную линейку виниловых вариаций бэк-каталога — детали доступны здесь.







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