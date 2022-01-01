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*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*DAVID ELLEFSON в DIETH 16
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 13
*KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался п... 9
*Новое видео AVANTASIA 8
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Helloween

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16 июл 2022 : 		 HELLOWEEN в Праге

4 июн 2022 : 		 HELLOWEEN в Англии

27 май 2022 : 		 Новое видео HELLOWEEN

6 май 2022 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

5 май 2022 : 		 HELLOWEEN выпустят сингл в мае

30 мар 2022 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

9 фев 2022 : 		 Вокалист HELLOWEEN считает, что будет преступлением, если группа не запишет новый альбом

16 янв 2022 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

30 дек 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

17 дек 2021 : 		 Новое видео HELLOWEEN

17 дек 2021 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о жизни без концертов

26 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

18 окт 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

2 окт 2021 : 		 HELLOWEEN и INCENDIUM выпускают комиксы

29 авг 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

2 авг 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

23 июл 2021 : 		 Вокалист HELLOWEEN считает, что его уход из группы был хорошим опытом

20 июл 2021 : 		 Участники FLOTSAM AND JETSAM и DRAGONFORCE исполняют HELLOWEEN

7 июл 2021 : 		 MICHAEL KISKE похвалил ANDI DERIS'а за песню для HELLOWEEN

6 июл 2021 : 		 HELLOWEEN — в десятке

2 июл 2021 : 		 MICHAEL KISKE: «Может, что-то напишу для следующего альбома HELLOWEEN»

1 июл 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN 1994 года

28 июн 2021 : 		 HELLOWEEN стали первыми на родине

26 июн 2021 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Все знали, что я в IRON MAIDEN, кроме меня самого»

21 июн 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN
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|||| сегодня

HELLOWEEN в Праге



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Группа HELLOWEEN опубликовала видео, рассказывающее о том, как прошел концерт на O2 Arena в Праге.

HELLOWEEN Share Recap Video From Concert At Prague's O2 Arena




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