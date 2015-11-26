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Вокалист HELLOWEEN : «Никогда не буду использовать подкладки!»



В рамках недавнего интервью Metal Journal вокалист HELLOWEEN Michael Kiske ответил на вопрос об использовании подкладок в рамках тура "Pumpkins United":



«Я никогда не делал ничего подобного и никогда не буду делать этого снова. Это была просто ситуация, когда менеджмент и группа хотели, чтобы я на это пошёл. Это был сложный период. Я был в таком отчаянии — вы просто не можете себе представить. Ты собираешь реюнион после 23 лет или сколько там прошло, ты распродаешь большие арены и большие залы, и всё идеально. А у тебя грёбаная инфекция голосовых связок, и ты не можешь петь. Это было очень тяжёлое испытание.



Позже я узнал, почему это произошло. Возможно, это прозвучит немного странно, но я как бы обращался к своему духовному наставнику и дело было в том, что я всегда стараюсь быть слишком идеальным — я всегда хочу быть идеальным в том, что я делаю, — и мне нужно было понять, что это невозможно. Неудачи — это часть человеческой жизни, и поэтому они так со мной поступили. Это был очень тяжёлый урок, но я был в такой ситуации, что не чувствовал, что смогу это сделать, поэтому я хотел всё отменить, и в следующий раз я это точно сделаю. Если я ещё раз окажусь в подобной ситуации, то... Я сказал об этом менеджеру. Я понимаю, что мы не хотели начинать этот тур с отмен. Я понимаю, что это был выбор, который мы должны были как-то сделать; но если я когда-нибудь снова подхвачу подобный вирус и если после двух недель тура мне не станет лучше, я полечу домой. Я просто избавлюсь от него. Потому что вы портите своё здоровье.



Это было очень плохо. Я не должен был этого делать... Я заметно хромал. Я начал хромать. Через четыре недели тура я мог выходить на сцену только с двумя огромными бокалами красного вина и обезболивающими. Я глотал мощный ибупрофен, потому что хромал. Моя иммунная система проникла в мою левую ногу. А после тура, примерно через год, в 2019 году у меня была большая... Не знаю, как это называется. Вокруг голосовой области у вас есть щитовидная железа — я не знаю, как это называется — этот орган, и у меня там был большой шар, который пришлось удалить. Это было очень рискованно, потому что они должны были разрезать область, где проходит нерв голосовых связок, и доктор сказал мне: "Если я разрежу неправильно, вы больше не сможете петь". Так что это был "приятный" опыт».



По словам Kiske, операция прошла хорошо:



«Это оказался не рак или что-то в этом роде. Но я думаю, что это был ещё один результат того, что я не сделал перерыва, что я прошёл через это турне, хотя у меня был чертовски опасный вирус. У нас было два или три выходных дня перед, кажется, Испанией; там [было] два момента, когда мы могли улететь домой на три или четыре дня. И как только я вернулся домой, я очень сильно заболел. У меня была высокая температура — всю ночь напролёт. Я потел, я вымок полностью, и это продолжалось всё время. А потом, когда мне пришлось сесть в такси до аэропорта, мне стало лучше. Это, можно сказать, когда ваш разум управляет вашим телом. Как только я понял: "Хорошо, теперь у тебя есть четыре дня", моё тело сказало: "Хорошо. Теперь вирус может пройти". Так что я был совершенно болен. Потом я добрался до Испании, мы отыграли концерт, но это была настоящая пытка для моего тела. И я не собираюсь проходить через подобное ещё раз. Это была ситуация, когда они сказали: "Знаешь что? У нас есть запись предыдущего шоу и записи репетиций, которые мы проводили. Так что ты поёшь, а когда мы почувствуем, что ты облажался, парень на сцене тайком включит эти записи с других концертов". Я никогда не делал этого раньше, и, конечно, у меня ничего не получилось, потому что я не привык делать подобное. Когда ты включаешь запись, ты должен делать то же самое, что и на записи, а я держал микрофон к аудитории, а мой голос шёл через аудиосистему. Но если честно, меня это не волнует. У меня не было выбора. Другим вариантом было отменить шоу, а группа не хотела этого делать. Так что у меня не было выбора, я должен был пойти на нечто подобное. Но этого больше не повторится. В следующий раз я полечу домой, если буду так болеть».







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