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Helloween

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10 июл 2020 : 		 Переиздания HELLOWEEN выйдут осенью

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25 апр 2020 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

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6 дек 2019 : 		 HELLOWEEN приедут в Россию осенью

28 ноя 2019 : 		 HELLOWEEN в студии

5 окт 2019 : 		 Видео из концертного релиза HELLOWEEN

27 сен 2019 : 		 Трейлер нового релиза HELLOWEEN

26 сен 2019 : 		 Закулисные съёмки HELLOWEEN с выступления в Бразилии

24 авг 2019 : 		 Фрагмент нового DVD HELLOWEEN

3 авг 2019 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

3 июл 2019 : 		 Концертный релиз HELLOWEEN выйдет осенью

6 янв 2019 : 		 Видеонарезка из тура HELLOWEEN

24 дек 2018 : 		 HELLOWEEN закрыли тур "Pumpkins United"
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|||| 7 дек 2020

Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной



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HELLOWEEN выпустят первый сингл с нового альбома, получивший название "Skyfall", второго апреля 2021 года. Автором композиции является Kai Hansen, её продолжительность 12 минут. В треке рассказывается история о приземлении инопланетян, которая также будет подтверждена впечатляющим музыкальным видео, продюсируемым Martin Häusler, обещающим стать самым грандиозным в истории группы. Продюсерами материала были Charlie Bauerfeind и Dennis Ward, запись проходила в H.O.M.E. Studios, Hamburg (где все и начиналось в 1984). Использовалось тоже оборудование, что и при записи альбомов HELLOWEEN "Master Of The Rings", "Time Of The Oath" и "Better Than Raw". За сведение в Valhalla Studios отвечал Ronald Prent (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN).

Сингл будет доступен на CD, в цифровом варианте и двух виниловых вариантах:

Первый: винил, CD и цифровой вариант. "Skyfall" (single edit) + "Skyfall" (exclusive alternative vocals mix) — обе доступны только на сингле. Примерно 20 минут времени.

Второй: только винил. "Skyfall" (single edit) + "Indestructible" (exclusive album track). Ограниченная версия.

HELLOWEEN To Release KAI HANSEN-Penned 12-Minute Single



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