7 дек 2020



Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной



HELLOWEEN выпустят первый сингл с нового альбома, получивший название "Skyfall", второго апреля 2021 года. Автором композиции является Kai Hansen, её продолжительность 12 минут. В треке рассказывается история о приземлении инопланетян, которая также будет подтверждена впечатляющим музыкальным видео, продюсируемым Martin Häusler, обещающим стать самым грандиозным в истории группы. Продюсерами материала были Charlie Bauerfeind и Dennis Ward, запись проходила в H.O.M.E. Studios, Hamburg (где все и начиналось в 1984). Использовалось тоже оборудование, что и при записи альбомов HELLOWEEN "Master Of The Rings", "Time Of The Oath" и "Better Than Raw". За сведение в Valhalla Studios отвечал Ronald Prent (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN).



Сингл будет доступен на CD, в цифровом варианте и двух виниловых вариантах:



Первый: винил, CD и цифровой вариант. "Skyfall" (single edit) + "Skyfall" (exclusive alternative vocals mix) — обе доступны только на сингле. Примерно 20 минут времени.



Второй: только винил. "Skyfall" (single edit) + "Indestructible" (exclusive album track). Ограниченная версия.







+5 -1



просмотров: 247