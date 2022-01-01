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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*ACCEPT выступили без вокалиста 9
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
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Helloween

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19 окт 2022 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

28 сен 2022 : 		 TIM HANSEN выступил с HELLOWEEN

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3 авг 2022 : 		 HELLOWEEN получили золото

16 июл 2022 : 		 HELLOWEEN в Праге

4 июн 2022 : 		 HELLOWEEN в Англии

27 май 2022 : 		 Новое видео HELLOWEEN

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30 мар 2022 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

9 фев 2022 : 		 Вокалист HELLOWEEN считает, что будет преступлением, если группа не запишет новый альбом

16 янв 2022 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

30 дек 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

17 дек 2021 : 		 Новое видео HELLOWEEN

17 дек 2021 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о жизни без концертов

26 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

18 окт 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

2 окт 2021 : 		 HELLOWEEN и INCENDIUM выпускают комиксы

29 авг 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

2 авг 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

23 июл 2021 : 		 Вокалист HELLOWEEN считает, что его уход из группы был хорошим опытом

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7 июл 2021 : 		 MICHAEL KISKE похвалил ANDI DERIS'а за песню для HELLOWEEN

6 июл 2021 : 		 HELLOWEEN — в десятке
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|||| 19 окт 2022

Видео с выступления HELLOWEEN



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Видео с выступления HELLOWEEN, которое состоялось 13 октября на Arena Armeec Sofia, София, Болгария, доступно для просмотра ниже.




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