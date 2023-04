сегодня



MICHAEL KISKE — об отношениях с участниками HELLOWEEN: «Сейчас всё зашибитлз»



В новом интервью для Jasper Michael Kiske рассказал о своих личных взаимоотношениях с другими участниками HELLOWEEN до и после первого тура "Pumpkins United", в котором группа воссоединилась с Kiske и гитаристом Kai'ем Hansen'ом:



«Сначала я думал, что идея заключается в том, чтобы просто провести тур с классическим составом. Я подумал, что не увольняя [сменщика Киске] Andi [Deris'a] или ещё кого-нибудь, они просто хотят устроить тур "Keeper [Of The Seven Keys]" или что-то в этом роде. Но я понял, что это бессмысленно, потому что так создаётся ещё одна версия HELLOWEEN, которая будет конкурировать с HELLOWEEN последних 20 лет. И мне довольно быстро стало ясно: "Это бессмысленно. Я согласен". Jan [Bayati, менеджер HELLOWEEN] говорил мне, что это не сработает: "Ребята, вы должны делать это вместе".



Сейчас всё просто здорово. У нас много преимуществ. Я поладил со всеми. У меня особые отношения с каждым участником. Это нормально, потому что все люди разные. У меня особые отношения с Каем. Мы пересекаемся на определённом уровне, как и всегда. Ничего не изменилось. Мои отношения с Weiki [гитаристом HELLOWEEN Michael'ем Weikath'ом] совершенно не такие, как были раньше, потому что Вайки стал совсем другим. Я тоже теперь другой, но он полностью изменился. Раньше он был нарушителем спокойствия, он плёл интриги за твоей спиной. Теперь он совсем не такой. Единственное, что его волнует, — это выкурить сигарету и хорошо провести время. Он не ввязывается в споры и перепалки, теперь всё иначе. Он стал самым спокойным человеком на свете. И Markus [Grosskopf, басист HELLOWEEN] практически такой же — он просто повзрослел. Он может выразить себя гораздо лучше, чем раньше. Когда он был молод, он не мог выразить [свои чувства] словами. Но теперь может. Но он тоже вырос, он тоже повзрослел.



Самое важное для меня то, что я очень хорошо поладил с Andi. Мы даже общаемся наедине. Например, когда мы репетируем, мы всегда вместе едим, или проводим вместе время где-то на улице — пьём кофе или что-то ещё. И это прекрасно. И так мы взаимодействуем и на сцене, потому что всё это работает. И я по-настоящему этим доволен. Если бы это было не так, вряд ли мы бы до сих пор этим занимались.



Мы заключили контракты только после первого тура. Мы заключили контракты только на тур "Pumpkins United". Он заканчивался в 2018 году или что-то в этом роде, и контракты заканчивались. Так что если кто-то больше не хочет участвовать в этом, он мог бы спокойно уйти. Но поскольку всё прошло так хорошо, мы подумали: "А как насчёт записи?"»







