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Helloween

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4 июн 2021 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о новом сингле

21 май 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

19 май 2021 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Никогда не буду использовать подкладки!»

18 май 2021 : 		 KAI HANSEN о новом треке HELLOWEEN

5 май 2021 : 		 Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной

2 апр 2021 : 		 Новое видео HELLOWEEN

23 мар 2021 : 		 HAMMERFALL разогреют HELLOWEEN

12 мар 2021 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом

9 мар 2021 : 		 HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год

9 мар 2021 : 		 Вышли переиздания HELLOWEEN

5 мар 2021 : 		 Тизер нового видео HELLOWEEN

20 фев 2021 : 		 HELLOWEEN — о трёх версиях нового сингла

7 дек 2020 : 		 Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной

26 ноя 2020 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о "Kids Of The Century"

10 сен 2020 : 		 HELLOWEEN закончили съемки видео

16 авг 2020 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

10 июл 2020 : 		 Переиздания HELLOWEEN выйдут осенью

3 июн 2020 : 		 HELLOWEEN перенесли тур на 2021 год

30 май 2020 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

24 май 2020 : 		 ROLAND GRAPOW: «Не знаю, почему в HELLOWEEN меня не любят»

25 апр 2020 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

1 апр 2020 : 		 HELLOWEEN завершают запись вокала

10 мар 2020 : 		 HELLOWEEN почтили память Инго

27 фев 2020 : 		 DIRKSCHNEIDER подогреет HELLOWEEN

20 фев 2020 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

29 янв 2020 : 		 HELLOWEEN завершили запись ударных
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Вокалист HELLOWEEN — о новом сингле



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В рамках недавней беседы с Metal-Rules вокалист HELLOWEEN Andi Deris ответил на вопрос о том, как группа принимала решение, какую из песен кто будет исполнять, и как это было на примере “Fear Of The Fallen”:

«В случае с "Fear Of The Fallen" всё довольно просто, потому что у нас есть стихи, которые мы разделяем. У нас есть референс, на который вы равняетесь. И у нас есть низкие партии, которые точно подходят для двух вокалистов. Итак, это происходит так: я, ты, я, ты, ты, я, ты, ты, ты, я, и я. Песня окончена [смеётся].

Честно говоря, я испытал большое облегчение при исполнении "Fear Of The Fallen", потому что эта мелодия была моей. И когда я просто пою её вот так, то понимаю, что у меня... Нет времени перевести дух. Так что я подумал: "Вау. Я имею в виду, что мне не нужно думать о том, что я должен прервать текст здесь, потому что мне нужно сделать вдох здесь. Нет. Просто да, я пою это предложение и позволяю Michael'ю Kiske пролететь над тобой и начать следующее предложение. Потом я пролетаю над ним и начинаю следующее предложение. Идеальный выбор. Я никогда не писал песни так легко».

HELLOWEENвЂ™s ANDI DERIS On вЂњFear Of The FallenвЂќ вЂ“ вЂњI Never Wrote A Song That EasyвЂќ



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