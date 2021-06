Вокалист HELLOWEEN — о новом сингле

сегодня



В рамках недавней беседы с Metal-Rules вокалист HELLOWEEN Andi Deris ответил на вопрос о том, как группа принимала решение, какую из песен кто будет исполнять, и как это было на примере “Fear Of The Fallen”:



«В случае с "Fear Of The Fallen" всё довольно просто, потому что у нас есть стихи, которые мы разделяем. У нас есть референс, на который вы равняетесь. И у нас есть низкие партии, которые точно подходят для двух вокалистов. Итак, это происходит так: я, ты, я, ты, ты, я, ты, ты, ты, я, и я. Песня окончена [смеётся].



Честно говоря, я испытал большое облегчение при исполнении "Fear Of The Fallen", потому что эта мелодия была моей. И когда я просто пою её вот так, то понимаю, что у меня... Нет времени перевести дух. Так что я подумал: "Вау. Я имею в виду, что мне не нужно думать о том, что я должен прервать текст здесь, потому что мне нужно сделать вдох здесь. Нет. Просто да, я пою это предложение и позволяю Michael'ю Kiske пролететь над тобой и начать следующее предложение. Потом я пролетаю над ним и начинаю следующее предложение. Идеальный выбор. Я никогда не писал песни так легко».







