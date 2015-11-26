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Вокалист HELLOWEEN считает, что будет преступлением, если группа не запишет новый альбом



Вокалист HELLOWEEN Andi Deris в новом интервью подкасту "Metal Command" ответил на вопрос о том, считает ли он, что воссоединившийся расширенный классический состав немецкой пауэр-металл-группы в конечном итоге выпустит ещё один альбом:



«Я очень надеюсь на это. Я имею в виду, что пока атмосфера отличная, химия отличная, и всем весело друг с другом. Было бы преступлением не сделать этого и не планировать совместное будущее.



"Pumpkins United" — это не только название последнего тура, я думаю, что это что-то вроде бренда. HELLOWEEN "Pumpkins United" — это что-то вроде новой группы, выросшей из старой группы».



По поводу того, как HELLOWEEN удалось объединить старых и новых участников, Andi сказал:



«Я просто могу сказать, что мы ладим друг с другом, и я думаю, причина в том, что мы наконец-то стали слишком старыми для всей этой фигни. С определённого возраста ты позволяешь другим людям жить и не принимаешь всё близко к сердцу. Если говорить о себе, то когда кто-то говорил мне то, что можно было бы оценить негативно, я воспринимал это негативно. Хотя, если посмотреть на это с положительной стороны, можно сказать: "Ну, чувак, может быть, это был даже комплимент, потому что ты видел это с той стороны?" — "Нет". Вот что происходит, когда ты становишься старше — ты не воспринимаешь всё в негативном ключе: "О, он нападает на меня" или "Он плохой", или "Он хочет уничтожить тебя или запугать", или что-то в таком духе. Все семь человек в группе достаточно взрослые, чтобы не смотреть на всё с негативной точки зрения, все стараются понять то, что говорит другой. Так что я не могу представить, что парни имеют в виду что-то плохое, если они говорят обо мне в таком смысле, который я могу воспринять негативно, но поскольку мне все нравятся, я лично думаю: "Я не думаю, что они говорят негативно". Поэтому я стараюсь найти смысл в позитивном смысле, и чаще всего — 99,9 процента времени — это именно так. Нет ничего негативного, всё позитивно. Но раньше я всё воспринимал как негатив — в период с 20 до 30 лет. Потом, когда доходишь до 40, становится лучше. А может, просто тебе уже на всё наплевать».







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