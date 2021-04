сегодня



Новое видео HELLOWEEN



"Skyfall", новое видео группы HELLOWEEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового сингла "Skyfall", релиз которого состоялся сегодня. Полная версия композиции будет включена в выходящий восемнадцатого июня на Nuclear Blast альбом "Helloween". За сведение материала в Valhalla Studios отвечал Ronald Prent (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN). Продюсерами материала выступили Charlie Bauerfeind и Dennis Ward.



Трек-лист:



01. Out For The Glory



02. Fear Of The Fallen



03. Best Time



04. Mass Pollution



05. Angels



06. Rise Without Chains



07. Indestructible



08. Robot King



09. Cyanide



10. Down In The Dumps



11. Orbit



12. Skyfall



Bonus CD:



01. Golden Times

02. Save My Hide

03. Pumpkins United (Earbook/Japan bonus)

03. We Are Real (Japan bonus)



Варианты изданий сингла "Skyfall":



Сингл 1: Винил, CD, цифровой вариант:



"Skyfall" (single edit) + "Skyfall" (exclusive alternative vocals mix). Both are exclusive single versions and will not be on the album. Around 20 minutes playing time.



Сингл 2: Только винил:



"Skyfall" (single edit) + "Indestructible" (exclusive album track). This is a strictly limited version of the new single with one exclusive album track. http://www.helloween.org







