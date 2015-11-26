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Видео с текстом от HELLOWEEN



HELLOWEEN выпустили новый цифровой сингл "Best Time", видео с текстом к которому доступно ниже. Этот трек включён в новую студийную работу "Helloween". За сведение материала в Valhalla Studios отвечал Ronald Prent (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN). Продюсерами материала выступили Charlie Bauerfeind и Dennis Ward.



Трек-лист:



01. Out For The Glory



02. Fear Of The Fallen



03. Best Time



04. Mass Pollution



05. Angels



06. Rise Without Chains



07. Indestructible



08. Robot King



09. Cyanide



10. Down In The Dumps



11. Orbit



12. Skyfall



Bonus CD:



01. Golden Times



02. Save My Hide



03. Pumpkins United (Earbook/Japan bonus)



03. We Are Real (Japan bonus)







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