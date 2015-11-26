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Helloween

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Видео с текстом от HELLOWEEN



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HELLOWEEN выпустили новый цифровой сингл "Best Time", видео с текстом к которому доступно ниже. Этот трек включён в новую студийную работу "Helloween". За сведение материала в Valhalla Studios отвечал Ronald Prent (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN). Продюсерами материала выступили Charlie Bauerfeind и Dennis Ward.

Трек-лист:

01. Out For The Glory

02. Fear Of The Fallen

03. Best Time

04. Mass Pollution

05. Angels

06. Rise Without Chains

07. Indestructible

08. Robot King

09. Cyanide

10. Down In The Dumps

11. Orbit

12. Skyfall

Bonus CD:

01. Golden Times

02. Save My Hide

03. Pumpkins United (Earbook/Japan bonus)

03. We Are Real (Japan bonus)

Watch HELLOWEEN








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КомментарииСкрыть/показать 5 )

hansi_hrb


21 июн 2021, 15:27		Лирик видео еще более унылое чем сам альбом. Просто днище и позорище

neversaydie


21 июн 2021, 16:01		Да для Helloween нормальная тема .

gravitgroove


21 июн 2021, 16:11		В Японии купят с pадостью, ведь эта гpуппа поpoдила их совpеменную национальную музыку.

Reflection


21 июн 2021, 16:16		Охуенный трэк

vairagya77


21 июн 2021, 17:10		Хороший альбом клепанули Helloween , может быть только продакшн мог бы быть получше- ну это пыль


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