Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома



В новом интервью канадскому изданию The Metal Voice вокалиста HELLOWEEN Michael'я Kiske спросили, приступили ли он и его коллеги по группе к работе над материалом для нового альбома, на что он ответил:



«На самом деле 10 дней назад или, может быть, неделю назад Kai [Hansen, гитара/вокал] прислал мне демо-версию песни, над которой он работал, и я был очень рад, потому что такого не ожидал — песня была немного нестандартной, и это приятно. Я всегда считал, что в HELLOWEEN есть что-то захватывающее. Если посмотреть на альбомы "Keeper Of The Seven Keys: Part I" и "Keeper Of The Seven Keys: Part II", то сейчас это классика, но когда они вышли, материал отличался от того, что было на "Walls Of Jericho". У нас хватило смелости сделать это. И я думаю, именно поэтому я всё ещё здесь, так как эти записи оказали влияние, потому что были довольно бесстрашными. В этом заключается преимущество молодёжи — чаще всего именно молодые люди очень бесстрашны.



В Weiki [гитаристе Michael'e Weikath'e] и Kai'e мне нравится, что они не могут обманывать себя. Они просто сочиняют песни. Они создали песню, какой бы она ни была. И эта песня была немного похожа на QUEEN. В ней много фортепианных партий — оперных, с грандиозными хорами. А потом она снова становится зажигательной. Это ещё одна симфония в духе Кая Хансена. Но мне она очень понравилась. И я рад, что он делает что-то подобное. Я надеюсь, что у остальных участников группы хватит смелости сделать это. Я бы сделал».



На вопрос, будет ли он предлагать какие-либо музыкальные идеи для следующего альбома HELLOWEEN, поскольку он ничего не написал для "Helloween", Kiske ответил:



«Я не знаю. Я не такой уж большой любитель сочинять песни в стиле металл. Я занимался этим в подростковом возрасте. Но сейчас я не пишу металлические песни, я сочиняю песни на акустической гитаре. И если у меня будет что-то, из чего, как мне кажется, группа могла бы сделать песню HELLOWEEN, конечно, я представлю это им, и тогда, если они получат от этого удовольствие, что-то получится. Но у нас в группе сейчас много авторов песен. И все они способны сочинить такой материал, который нравится всем, и в основном это Andi [Deris, вокал], Sascha [Gerstner, гитара], Weiki и Hansen. И я думаю, что этого более чем достаточно. Если у меня будет идея, я её реализую. Но я не очень-то себя подгоняю».



Что касается того, начали ли остальные участники HELLOWEEN сочинять музыку для следующего диска группы, Kiske сказал:



«Я знаю, что у Andi есть песни, и я в курсе, что у Кая есть целая куча песен. В прошлый раз он немного ленился — у него была только одна замечательная песня — 12-минутная "Skyfall", которая, возможно, достойна трёх песен, и поэтому это оправданно, но я бы хотел от него большего. И я думаю, что в этот раз он представит ещё целую кучу песен. По крайней мере, это моё впечатление — возможно, в этот раз он представит больше. Andi всегда в игре. У Andi есть такой дар: он может сесть и запросто написать 10 песен. Он может сделать это. Я не знаю, как он это делает».







