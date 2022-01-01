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IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис...
15
Умер барабанщик FOO FIGHTERS
13
Новое видео CREMATORY
13
Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта
11
Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER
9
Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему
9
Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!»
8
Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном
8
Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTE...
7
Участники CHILDREN OF BODOM не горят желанием насчёт концерт...
7
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Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис...
15
Умер барабанщик FOO FIGHTERS
13
Новое видео CREMATORY
13
Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта
11
Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER
9
все новости группы
Helloween
Германия
Symphonic Rock
Power Metal
http://www.helloween.org
Myspace:
http://www.myspace.com/helloween
Facebook:
https://www.facebook.com/helloweenofficial
30 мар 2022
:
Концертное видео HELLOWEEN
9 фев 2022
:
Вокалист HELLOWEEN считает, что будет преступлением, если группа не запишет новый альбом
16 янв 2022
:
Видео с текстом от HELLOWEEN
30 дек 2021
:
Видео с текстом от HELLOWEEN
17 дек 2021
:
Новое видео HELLOWEEN
17 дек 2021
:
Вокалист HELLOWEEN — о жизни без концертов
26 ноя 2021
:
Видео с текстом от HELLOWEEN
15 ноя 2021
:
Видео с текстом от HELLOWEEN
18 окт 2021
:
Видео с текстом от HELLOWEEN
2 окт 2021
:
HELLOWEEN и INCENDIUM выпускают комиксы
29 авг 2021
:
Видео с текстом от HELLOWEEN
2 авг 2021
:
Видео с текстом от HELLOWEEN
23 июл 2021
:
Вокалист HELLOWEEN считает, что его уход из группы был хорошим опытом
20 июл 2021
:
Участники FLOTSAM AND JETSAM и DRAGONFORCE исполняют HELLOWEEN
7 июл 2021
:
MICHAEL KISKE похвалил ANDI DERIS'а за песню для HELLOWEEN
6 июл 2021
:
HELLOWEEN — в десятке
2 июл 2021
:
MICHAEL KISKE: «Может, что-то напишу для следующего альбома HELLOWEEN»
1 июл 2021
:
Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN 1994 года
28 июн 2021
:
HELLOWEEN стали первыми на родине
26 июн 2021
:
Вокалист HELLOWEEN: «Все знали, что я в IRON MAIDEN, кроме меня самого»
21 июн 2021
:
Видео с текстом от HELLOWEEN
7 июн 2021
:
Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной культуры»
4 июн 2021
:
Вокалист HELLOWEEN — о новом сингле
21 май 2021
:
Видео с текстом от HELLOWEEN
19 май 2021
:
Вокалист HELLOWEEN: «Никогда не буду использовать подкладки!»
18 май 2021
:
KAI HANSEN о новом треке HELLOWEEN
5 май 2021
:
Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной
2 апр 2021
:
Новое видео HELLOWEEN
23 мар 2021
:
HAMMERFALL разогреют HELLOWEEN
12 мар 2021
:
Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом
9 мар 2021
:
HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год
9 мар 2021
:
Вышли переиздания HELLOWEEN
5 мар 2021
:
Тизер нового видео HELLOWEEN
20 фев 2021
:
HELLOWEEN — о трёх версиях нового сингла
7 дек 2020
:
Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной
26 ноя 2020
:
Вокалист HELLOWEEN — о "Kids Of The Century"
10 сен 2020
:
HELLOWEEN закончили съемки видео
16 авг 2020
:
Концертное видео HELLOWEEN
10 июл 2020
:
Переиздания HELLOWEEN выйдут осенью
3 июн 2020
:
HELLOWEEN перенесли тур на 2021 год
30 май 2020
:
Концертное видео HELLOWEEN
24 май 2020
:
ROLAND GRAPOW: «Не знаю, почему в HELLOWEEN меня не любят»
25 апр 2020
:
Концертное видео HELLOWEEN
1 апр 2020
:
HELLOWEEN завершают запись вокала
10 мар 2020
:
HELLOWEEN почтили память Инго
27 фев 2020
:
DIRKSCHNEIDER подогреет HELLOWEEN
20 фев 2020
:
Концертное видео HELLOWEEN
29 янв 2020
:
HELLOWEEN завершили запись ударных
21 дек 2019
:
HELLOWEEN в студии
19 дек 2019
:
DANI LÖBLE записывает ударные для нового альбома HELLOWEEN на установке Инго
6 дек 2019
:
HELLOWEEN приедут в Россию осенью
28 ноя 2019
:
HELLOWEEN в студии
5 окт 2019
:
Видео из концертного релиза HELLOWEEN
27 сен 2019
:
Трейлер нового релиза HELLOWEEN
26 сен 2019
:
Закулисные съёмки HELLOWEEN с выступления в Бразилии
24 авг 2019
:
Фрагмент нового DVD HELLOWEEN
3 авг 2019
:
Концертное видео HELLOWEEN
3 июл 2019
:
Концертный релиз HELLOWEEN выйдет осенью
6 янв 2019
:
Видеонарезка из тура HELLOWEEN
24 дек 2018
:
HELLOWEEN закрыли тур "Pumpkins United"
2 ноя 2018
:
Рассказ о виниловом издании альбомов HELLOWEEN
21 авг 2018
:
Новый альбом HELLOWEEN выйдет в 2020
19 авг 2018
:
Виниловый бокс-сет HELLOWEEN выйдет в октябре
11 июн 2018
:
Видео с выступления HELLOWEEN
5 апр 2018
:
Московский концерт HELLOWEEN близок к sold out!
4 дек 2017
:
Видео с концерта HELLOWEEN в Тилбурге
15 ноя 2017
:
HELLOWEEN: «Хайп — это модно!»
14 ноя 2017
:
Видео с выступления HELLOWEEN
20 окт 2017
:
HELLOWEEN открыли тур
13 окт 2017
:
Видео с текстом от HELLOWEEN
12 окт 2017
:
Фрагмент новой песни HELLOWEEN
22 авг 2017
:
HELLOWEEN придет весной
4 авг 2017
:
HELLOWEEN готовятся к туру Pumpkins United
27 фев 2017
:
HELLOWEEN собираются записать новый материал в расширенном составе
17 фев 2017
:
Вокалист HELLOWEEN об отношениях с Kiske
9 фев 2017
:
MICHAEL KISKE о том, почему решился на реюнион с HELLOWEEN
26 янв 2017
:
MICHAEL KISKE давно простил гитариста HELLOWEEN
22 дек 2016
:
Первое фото "нового" состава HELLOWEEN
14 ноя 2016
:
MICHAEL KISKE, KAI HANSEN вновь выступят с HELLOWEEN
17 окт 2016
:
Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN
30 сен 2016
:
Видео с выступления HELLOWEEN
16 июн 2016
:
HELLOWEEN отменили концерты в Японии
23 май 2016
:
Основатель NOISE RECORDS рассказал почему KAI HANSEN ушёл из HELLOWEEN
13 май 2016
:
Обложка и трек-лист нового сборника HELLOWEEN
30 апр 2016
:
Видео с выступления HELLOWEEN
12 фев 2016
:
Новое видео HELLOWEEN
30 ноя 2015
:
Новое видео HELLOWEEN
2 ноя 2015
:
Вышла книга HELLOWEEN
28 окт 2015
:
Видео с выступления HELLOWEEN
26 окт 2015
:
HELLOWEEN отметят юбилей выпуском книги
18 окт 2015
:
Видео с выступления HELLOWEEN
26 авг 2015
:
HELLOWEEN рассказали, что нам ждать в субботу
19 авг 2015
:
Видео с выступления HELLOWEEN
7 июн 2015
:
Видео с выступления HELLOWEEN
6 июн 2015
:
Новая песня HELLOWEEN
19 май 2015
:
Новое видео HELLOWEEN
30 апр 2015
:
Трейлер нового альбома HELLOWEEN
25 апр 2015
:
Новая песня HELLOWEEN
25 апр 2015
:
Трейлер нового сингла HELLOWEEN
24 апр 2015
:
Вокалист HELLOWEEN о новом альбоме
17 апр 2015
:
Видео с текстом от HELLOWEEN
6 апр 2015
:
Гитарист HELLOWEEN о новом альбоме
20 мар 2015
:
Новый сингл HELLOWEEN выйдет в апреле
1 мар 2015
:
Гитарист HELLOWEEN о новом альбоме группы
26 фев 2015
:
Новый альбом HELLOWEEN выйдет в мае
21 фев 2015
:
Гитарист HELLOWEEN вещает из студии
27 ноя 2014
:
HELLOWEEN: видео из студии
28 окт 2014
:
HELLOWEEN начали запись ударных
16 авг 2014
:
Новое видео HELLOWEEN
25 мар 2014
:
Новый альбом HELLOWEEN выйдет в начале 2015
26 дек 2013
:
MICHAEL KISKE был бы не прочь получить два миллиона евро за реюнион с HELLOWEEN
17 дек 2013
:
HELLOWEEN: Видео из тура 'Hellish Rock Part II'
2 ноя 2013
:
MICHAEL KISKE: 'Даже сатанистам нужна любовь!'
21 окт 2013
:
Гитарист HELLOWEEN не исключает возможности воссоединения классического состава группы
27 апр 2013
:
Видео о туре HELLOWEEN
1 апр 2013
:
MICHAEL KISKE планирует выступить с HELLOWEEN в Бразилии
30 мар 2013
:
HELLOWEEN c KAI HANSEN подтвердили участие на фестивале Rock In Rio
6 мар 2013
:
Видео с выступления HELLOWEEN
5 мар 2013
:
Вокалист HELLOWEEN о сольном альбоме
23 фев 2013
:
Книга барабанщика HELLOWEEN выйдет в марте
7 фев 2013
:
Рассказ об участии HELLOWEEN в '70000 Tons Of Metal'
20 янв 2013
:
HELLOWEEN о новом альбоме
17 янв 2013
:
HELLOWEEN о новом альбоме
16 янв 2013
:
HELLOWEEN о новом альбоме
16 янв 2013
:
HELLOWEEN о новом альбоме
14 янв 2013
:
HELLOWEEN о новом альбоме
13 янв 2013
:
HELLOWEEN о новом альбоме
12 янв 2013
:
HELLOWEEN о новом альбоме
11 янв 2013
:
HELLOWEEN о новом альбоме
10 янв 2013
:
HELLOWEEN о новом альбоме
10 янв 2013
:
HELLOWEEN о новом альбоме
9 янв 2013
:
HELLOWEEN о новом альбоме
8 янв 2013
:
HELLOWEEN о новом альбоме
6 янв 2013
:
HELLOWEEN о новом альбоме
5 янв 2013
:
HELLOWEEN о новом альбоме
27 дек 2012
:
Вокалист HELLOWEEN "хотел бы поехать в тур с UNISONIC"
18 дек 2012
:
HELLOWEEN и GAMMA RAY приедут в Россию в июне
14 дек 2012
:
Новое видео HELLOWEEN
4 дек 2012
:
Новая песня HELLOWEEN
18 ноя 2012
:
Обложка нового альбома HELLOWEEN
16 ноя 2012
:
Третья часть обложки HELLOWEEN
15 ноя 2012
:
Вторая часть обложки HELLOWEEN
14 ноя 2012
:
HELLOWEEN опубликовали часть обложки
4 ноя 2012
:
Детали нового альбома HELLOWEEN
1 ноя 2012
:
Подробности о новом альбоме HELLOWEEN
26 окт 2012
:
Новая песня HELLOWEEN
9 окт 2012
:
Трек-лист нового альбома HELLOWEEN
14 сен 2012
:
Новый альбом HELLOWEEN выйдет в январе
7 сен 2012
:
HELLOWEEN & GAMMA RAY: „HELLISH ROCK PART II“ в 2013!
7 июн 2012
:
Видео о работе над новым альбомом от вокалиста HELLOWEEN
2 май 2012
:
HELLOWEEN:видео из студии
24 апр 2012
:
HELLOWEEN работают над новым альбомом
23 сен 2011
:
HELLOWEEN о завершении тура
8 сен 2011
:
"Are You Dr. Stein?" в России!
17 авг 2011
:
Новый альбом HELLOWEEN выйдет в 2012
10 авг 2011
:
Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN
24 дек 2010
:
Поздравления от HELLOWEEN
12 дек 2010
:
Видео с концерта HELLOWEEN
27 ноя 2010
:
Видео с первого концерта нового турне HELLOWEEN
10 ноя 2010
:
Are You Dr. Stein?
23 окт 2010
:
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
22 окт 2010
:
Webwheel от HELLOWEEN
11 окт 2010
:
Новое видео HELLOWEEN
13 сен 2010
:
Семплы с нового альбома HELLOWEEN
11 сен 2010
:
Трек-лист нового альбома HELLOWEEN
3 сен 2010
:
Обложка нового альбома HELLOWEEN
23 июл 2010
:
Название нового альбома HELLOWEEN
15 июл 2010
:
HELLOWEEN поедут в европейское турне со STRATOVARIUS
16 май 2010
:
HELLOWEEN записывают новый альбом
22 дек 2009
:
Новое видео HELLOWEEN
3 дек 2009
:
Семплы нового альбома HELLOWEEN
19 ноя 2009
:
Подробности о японском переиздании бэк-каталога HELLOWEEN
6 ноя 2009
:
Обложка нового диска HELLOWEEN
24 окт 2009
:
HELLOWEEN выпустят юбилейный диск
4 авг 2009
:
Подробности о трибьют-альбоме HELLOWEEN/GAMMA RAY
6 июн 2009
:
Видео с мастер-класса ударника HELLOWEEN
13 окт 2008
:
HELLOWEEN: видео "Paint A New World" в сети
23 сен 2008
:
HELLOWEEN: гастрольные новости
24 июл 2008
:
HELLOWEEN: новости и фото с фестивалей
16 янв 2008
:
Двойной CD нового альбома HELLOWEEN выйдет в январе
23 ноя 2007
:
HELLOWEEN и GAMMA RAY продолжают совместный тур
21 ноя 2007
:
Басист HELLOWEEN выпустит альбом без соло гитар
17 окт 2007
:
HELLOWEEN: видео "As Long As I Fall" в сети
18 сен 2007
:
Подробности о новом диске HELLOWEEN
25 авг 2007
:
Стали известны детали о новом альбоме HELLOWEEN
30 июн 2007
:
HELLOWEEN & GAMMA RAY: Первые европейские даты
13 июн 2007
:
HELLOWEEN объявили предварительное название нового альбома
12 май 2007
:
HELLOWEEN приступили к записи нового альбома
9 фев 2007
:
HELLOWEEN и GAMMA RAY ведут переговоры о совместном турне
10 дек 2006
:
Подробности концертного релиза HELLOWEEN
22 авг 2006
:
HELLOWEEN сняли видеоклип "Light The Universe"
26 мар 2006
:
HELLOWEEN готовят к выходу концертные CD и DVD
26 ноя 2005
:
HELLOWEEN: переиздание ранних альбомов
25 авг 2005
:
HELLOWEEN: подробности о новом альбоме
23 июл 2005
:
HELLOWEEN выпустят "адское" видео
10 июн 2005
:
HELLOWEEN: выход нового альбома ожидается в октябре
30 июн 2003
:
HELLOWEEN приедут в октябре
25 сен 2002
:
Новый трибьют HELLOWEENу
сегодня
Концертное видео HELLOWEEN
HELLOWEEN опубликовали концертное видео на композицию "Invitation / Eagle Fly Free" (взятое из последнего концертного релиза "United Alive").
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).