HELLOWEEN закрыли тур "Pumpkins United"



Выступлением двадцать второго декабря в Гамбурге HELLOWEEN завершили тур "Pumpkins United", стартовавший в прошлом году.



Сет-лист:



Halloween (with Michael Kiske & Andi Deris)

Dr. Stein (with Michael Kiske & Andi Deris)

Intermission (Seth & Doc)

I'm Alive (with Michael Kiske)

If I Could Fly (with Andi Deris)

Are You Metal? (with Andi Deris)

Intermission (Seth & Doc)

March of Time (with Michael Kiske)

Intermission (Seth & Doc)

Perfect Gentleman (with Michael Kiske & Andi Deris)

Intermission (Seth & Doc)

Starlight / Ride the Sky / Judas (with Kai Hansen)

Heavy Metal (Is the Law) (with Kai Hansen)

A Tale That Wasn't Right (with Michael Kiske & Andi Deris)

Intermission (Seth & Doc)

Pumpkins United (with Andi Deris, Michael Kiske & Kai Hansen)

Intermission (Seth & Doc)

Drum Solo (Dani Löble & Ingo 'battle')

Ingo Tribute

Livin' Ain't No Crime (with Michael Kiske) (partial)

A Little Time (with Michael Kiske)

Intermission (Seth & Doc)

Waiting for the Thunder (with Andi Deris)

Sole Survivor (with Andi Deris)

Intermission (Seth & Doc)

Power (with Andi Deris)

How Many Tears (with Andi Deris, Michael Kiske & Kai Hansen)



Encore:

Invitation

Eagle Fly Free (with Michael Kiske)

Intermission (Seth & Doc)

Keeper of the Seven Keys (with Michael Kiske & Andi Deris)



Encore 2:

Intermission (Seth & Doc)

Guitar Solo (Kai Hansen; In the Hall of the Mountain King)

Future World (with Michael Kiske)

I Want Out (with Michael Kiske & Andi Deris)























