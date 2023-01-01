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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 56
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 35
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 34
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Helloween

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Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не встретил этого парня раньше?»



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Вокалист Andi Deris из HELLOWEEN недавно побеседовал с El Cuartel Del Metal о своих взаимоотношениях с вокалистом Michael'ем Kiske, который вернулся в группу несколько лет назад во время тура "Pumpkins United". На вопрос о том, не нервничал ли он из-за столь тесной работы с Kiske, ведь до начала тура они не были хорошо знакомы, Andi ответил:

«Я был совершенно уверен в себе, потому что мы не просто встретились однажды в Германии, а потом он вдруг приехал навестить меня на остров [Тенерифе, где он проживает]. У нас было несколько недель, чтобы узнать друг друга, и было совершенно ясно, что он мне нравится, а я нравлюсь ему. Так что я сказал ему: "Ты классный парень". А он в ответ: "И ты тоже". Мы поняли, что на самом деле очень жаль, что мы не познакомились раньше. Потому что когда ты понимаешь, что вы друг другу подходите, и есть общие темы, которые можно обсудить, у вас схожая философия, тогда ты спрашиваешь себя: "Почему я не встретил этого парня раньше в своей жизни?" Тем не менее, сейчас у нас есть всё время в мире [смеётся], чтобы спасти мир.

Когда Kiske приехал на остров, было совершенно ясно, что мы собираемся хорошо провести время. Менеджмент сообщил нам: "Michael приедет на остров, и вы должны отправиться в студию и обсудить вокальные аранжировки", чего мы так и не сделали [смеётся]. Мы постоянно путешествовали. Я сказал: "Michael, вот мой Porsche. Поехали. Давай проедемся по острову". Я открыл крышу своего кабриолета, и мы около двух недель ездили с одного пляжа на другой. Это было идеальное времяпрепровождения. И я думаю, менеджмент знает об этом».




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