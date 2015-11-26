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Вокалист HELLOWEEN — о жизни без концертов



Andi Deris в рамках недавней беседы в программе "Lokaos Rock Show" ответил на вопрос, как он справлялся с отсутствием концертов:



«Нам повезло, что мы находились в середине работы над нашим новым одноимённым альбомом, когда разразилась пандемия. Так что все мои коллеги-музыканты в группе даже не поняли, что в мире происходит что-то плохое, потому что мы как всегда были заперты в студии [смеётся]. Мы были в своей собственной изоляции. Как и при каждом проекте, вы находитесь в своей кроличьей норе в течение нескольких месяцев...



После каждого творческого дня мы сидели в студии в два часа ночи, слушали новости, смотрели немецкое телевидение, испанское телевидение — то BBC, то CNN, и ты пытаешься понять, что происходит в мире, и читаешь между строк, потому что каждая новость [репортаж] была разной. Но была одна общая вещь: началась чёртова пандемия. Люди были напуганы до смерти, все думали: "Ладно, завтра мы все умрём". [Смеётся]. Здесь, в Испании, поскольку Канарские острова являются частью Испании, у всех было такое чувство: "Опять новый испанский грипп". Все думали: "Половина Испании будет уничтожена к завтрашнему дню". Так что у всех в головах было такое: "Вот дерьмо. Не выходи на улицу".



Но для нас на самом деле вся эта история с пандемией, чувство, которое я только что описывал, появилось уже после того, как о начавшейся пандемии было объявлено. Так что для нас это было что-то вроде: "Ладно, ты всё равно здесь. Так что всё, что происходит в мире, нас не касается". Как всегда, на проекте мы находимся в своём собственном пузыре. И даже если начнётся третья мировая война и немцы снова захватят Луну, — неважно — нам всё равно. Мы здесь, в студии. Ладно, [нам не всё равно], потому что я немец. Хорошо. Это был плохой пример [смеётся]. Забудьте об этом. [Смеётся]».







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