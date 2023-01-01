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*SUM 41 всё 51
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 43
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 29
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
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Helloween

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11 май 2023 : 		 HELLOWEEN о выступлении на Monsters Of Rock 2023

10 май 2023 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

8 май 2023 : 		 HELLOWEEN введут в ЗСМ

27 апр 2023 : 		 MICHAEL KISKE — об отношениях с участниками HELLOWEEN: «Сейчас всё зашибитлз»

26 апр 2023 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

29 мар 2023 : 		 SASCHA GERSTNER: «У IRON MAIDEN и HELLOWEEN много общего»

23 мар 2023 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома

17 янв 2023 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не встретил этого парня раньше?»

19 окт 2022 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

28 сен 2022 : 		 TIM HANSEN выступил с HELLOWEEN

8 сен 2022 : 		 ANDI DERIS: «В вокалисте HELLOWEEN я нашёл друга!»

25 авг 2022 : 		 MICHAEL KISKE — о записи альбома HELLOWEEN: «Это было легко»

3 авг 2022 : 		 HELLOWEEN получили золото

16 июл 2022 : 		 HELLOWEEN в Праге

4 июн 2022 : 		 HELLOWEEN в Англии

27 май 2022 : 		 Новое видео HELLOWEEN

6 май 2022 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

5 май 2022 : 		 HELLOWEEN выпустят сингл в мае

30 мар 2022 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

9 фев 2022 : 		 Вокалист HELLOWEEN считает, что будет преступлением, если группа не запишет новый альбом

16 янв 2022 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

30 дек 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

17 дек 2021 : 		 Новое видео HELLOWEEN

17 дек 2021 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о жизни без концертов

26 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN
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HELLOWEEN о выступлении на Monsters Of Rock 2023



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HELLOWEEN опубликовали ролик, рассказывающий о том, как для них прошел визит на фестиваль Monsters Of Rock 2023 в Бразилию.

HELLOWEEN Share Recap Video From Monsters Of Rock 2023




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