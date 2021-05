сегодня



Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной



HELLOWEEN выпустят новый цифровой сингл, 'Fear Of The Fallen', 21 мая. Этот трек будет включен в новую студийную работу "Helloween". За сведение материала в Valhalla Studios отвечал Ronald Prent (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN). Продюсерами материала выступили Charlie Bauerfeind и Dennis Ward.



Трек-лист:



01. Out For The Glory



02. Fear Of The Fallen



03. Best Time



04. Mass Pollution



05. Angels



06. Rise Without Chains



07. Indestructible



08. Robot King



09. Cyanide



10. Down In The Dumps



11. Orbit



12. Skyfall



Bonus CD:



01. Golden Times

02. Save My Hide

03. Pumpkins United (Earbook/Japan bonus)

03. We Are Real (Japan bonus)







