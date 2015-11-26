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Helloween

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HELLOWEEN стали первыми на родине



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HELLOWEEN заняли первую строчку в Германии с новой студийной работой "Helloween".

«Для нас это высшая форма почёта, и мы очень гордимся, спасибо вам большое», — говорит гитарист и основатель группы, Michael Weikath.

«На мой взгляд, артисты не должны в первую очередь смотреть на чарты и цифры продаж, но, конечно, очень приятно получить такой отклик на такой особенный альбом», — добавляет вокалист Michael Kiske.

Andi Deris: «Я путешествую по всему миру с нашей музыкой уже 30 лет, но альбом номер 1 в моей родной стране — это, наверное, мечта высшего порядка для всех музыкантов... ВАУ... Мы действительно добились этого. Единство делает нас сильными. Pumpkins United — это мы!»

«Этот альбом — больше, чем шедевр, этот альбом — история хэви-металла, — заявляет Маркус Штайгер, генеральный директор Nuclear Blast Tonträger Produktions- und Vertriebs GmbH. — Номер 1 в Германии был вполне заслужен и являлся нашей целью. Я горжусь нашей командой, они проделали отличную работу, в также плодотворным сотрудничеством с Bottom Row, менеджментом HELLOWEEN, всеми внештатными сотрудниками и ещё раз — группой за этот фантастический альбом!»

HELLOWEEN




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Kiskenbassker


28 июн 2021, 12:57		Альбом этот явно не заслуживает первого места.
Но по совокупности заслуг Helloween вполне достойны того, чтобы хоть раз стать первыми в родной стране.

Family Ghost


28 июн 2021, 13:07		Ну теперь придется слушать

olly71


28 июн 2021, 13:20		с четвёртого раза я его всё таки расслушал . Да там есть штук 5-6 действительно классных вещей которые достойны имени HELLOWEEN . Но как же он погано записан . Просто каша звуковая. Полдня игрался с настройками эквалайзера но так и не смог настроить хороший звук.


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