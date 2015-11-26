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HELLOWEEN — о трёх версиях нового сингла



HELLOWEEN выпустят первый сингл из нового альбома, получивший название "Skyfall", второго апреля 2021 года. Автором композиции является Kai Hansen, а её продолжительность 12 минут. В треке рассказывается история о приземлении инопланетян, которая также будет подтверждена впечатляющим музыкальным видео, продюсируемым Martin'ом Häusler"ом, обещающим стать самым грандиозным в истории группы. Продюсерами материала были Charlie Bauerfeind и Dennis Ward, запись проходила в H.O.M.E. Studios, Гамбур (где всё и начиналось в 1984 году). Использовалось то же оборудование, что и при записи альбомов HELLOWEEN "Master Of The Rings", "Time Of The Oath" и "Better Than Raw". За сведение в Valhalla Studios отвечал Ronald Prent (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN).



Сингл будет доступен на CD, в цифровом варианте и в двух виниловых вариантах:



Первый: винил, CD и цифровой вариант. "Skyfall" (single edit) + "Skyfall" (exclusive alternative vocals mix) — обе доступны только на сингле. Примерно 20 минут времени.



Второй: только винил. "Skyfall" (single edit) + "Indestructible" (exclusive album track). Ограниченная версия.



В новом видео Kiske, Hansen и Deris рассказывают о трёх версиях первого сингла.













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