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Helloween

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Вокалист HELLOWEEN: «Все знали, что я в IRON MAIDEN, кроме меня самого»



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В рамках недавнего интервью вокалист HELLOWEEN Michael Kiske ответил на вопрос, правдивы ли были слухи о его возможном появлении в составе IRON MAIDEN:

«Я услышал это по телевизору. На немецком ТВ было шоу о тяжёлой музыке, и симпатичная ведущая говорит: "Ну что же, все знают, что Michael Kiske — новый вокалист IRON MAIDEN". Но я-то об этом не знал.

Слухи, быть может, поползли из-за того, что Dickinson ушёл из группы, а меня уже не было в HELLOWEEN, вот и понеслось. Может, это было почвой».

На вопрос о том, пришёл бы он в IRON MAIDEN, если бы было такое предложение, Kiske ответил:

«Не думаю, что я бы сделал это, хотя я и фанат MAIDEN, и всегда им был. MAIDEN вместе с [JUDAS] PRIEST были моими главными группами, когда я увлёкся подобной музыкой. Думаю, мне было 14 или около того. METALLICA появилась позже... [Я слушал их дебютный альбом] "Kill 'Em All". Я был одним из первых фанатов. У нас даже была кассета с демо-записью этого альбома, которая циркулировала по Европе. Это было что-то новое; они звучали иначе, и энергия была совсем другой. А позже появились QUEENSRŸCHE. Всё, что связано с Ронни [Джеймсом] Дио, всё, где он пел, мне нравилось. И его сольные работы тоже. Это была моя любимая музыка.

Но присоединиться к такой группе, как IRON MAIDEN, я бы не решился. Потому что это не сработает, просто не сработает. Так что я думаю, что я врядли бы сделал это в любом случае. Хорошо, что [Bruce] позже вернулся в команду.

Когда Bruce присоединился к IRON MAIDEN, это были только первые шаги. Они записали две пластинки [с Paul'ом Di'Anno], которые были успешными, но он был следующей ступенью. Благодаря ему я узнал об IRON MAIDEN. Всё дело в его голосе. Я услышал "Run To The Hills" по радио и подумал: "Что это такое вообще?"»

HELLOWEEN



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