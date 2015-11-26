Видео с текстом от HELLOWEEN

HELLOWEEN выпустили новый цифровой сингл, 'Fear Of The Fallen', видео с текстом к которому доступно ниже. Этот трек будет включен в новую студийную работу "Helloween". За сведение материала в Valhalla Studios отвечал Ronald Prent (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN). Продюсерами материала выступили Charlie Bauerfeind и Dennis Ward.
Трек-лист:
01. Out For The Glory
02. Fear Of The Fallen
03. Best Time
04. Mass Pollution
05. Angels
06. Rise Without Chains
07. Indestructible
08. Robot King
09. Cyanide
10. Down In The Dumps
11. Orbit
12. Skyfall
Bonus CD:
01. Golden Times
02. Save My Hide
03. Pumpkins United (Earbook/Japan bonus)
03. We Are Real (Japan bonus)
hansi_hrb
r2d2
Ханси, возможно ты знаешь примеры альтернативых музыкантов с таким же бэк граунтом?:)
LU777
GeraldFromRivia
P.S. а, да, песня збс, Киске тащит.
GeraldFromRivia
artmageddon
RomV
Mad Katz
hansi_hrb
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как и отсутствие элементарного вкуса и музыкальной разборчивости. Дарк Райд подобной хуйней кроме двух песен не страдал например. Как впрочем и некоторые поздние альбомы. А то что там ждут от отцов жанра ... Я вот такой поебени склепанной за один час точно не жду. А такие всеядные ждуны которым любое говно отцов за деликатес, наверное обмазываются последними альбомами блайндов и счастливо молятся солнцу.
GeraldFromRivia
Песня не анналы классики, но более чем хороша: годные куплеты, запоминающийся припев, "что тебе еще надо, собака?". Высер про "склепанный за один час" - сразу нахуй, потому как подтвержден только влажными фантазиями автора.
P.S. последние альбомы Блайндов - лютое говно.
gravitgroove
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