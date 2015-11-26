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Helloween

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29 янв 2020 : 		 HELLOWEEN завершили запись ударных

21 дек 2019 : 		 HELLOWEEN в студии
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|||| 21 май 2021

Видео с текстом от HELLOWEEN



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HELLOWEEN выпустили новый цифровой сингл, 'Fear Of The Fallen', видео с текстом к которому доступно ниже. Этот трек будет включен в новую студийную работу "Helloween". За сведение материала в Valhalla Studios отвечал Ronald Prent (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN). Продюсерами материала выступили Charlie Bauerfeind и Dennis Ward.

Трек-лист:

01. Out For The Glory

02. Fear Of The Fallen

03. Best Time

04. Mass Pollution

05. Angels

06. Rise Without Chains

07. Indestructible

08. Robot King

09. Cyanide

10. Down In The Dumps

11. Orbit

12. Skyfall

Bonus CD:

01. Golden Times
02. Save My Hide
03. Pumpkins United (Earbook/Japan bonus)
03. We Are Real (Japan bonus)

HELLOWEEN Releases New Single 'Fear Of The Fallen'











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КомментарииСкрыть/показать 11 )

hansi_hrb


21 май 2021, 21:40		эталонно уебанское видео, и песня с куплетами на тройку и беспомощным клишированным припевом.

r2d2


21 май 2021, 22:12		я люблю собирать музыку,
Ханси, возможно ты знаешь примеры альтернативых музыкантов с таким же бэк граунтом?:)

LU777


21 май 2021, 22:20		залы будут полны......вскоре на них :-)

GeraldFromRivia


21 май 2021, 22:40		Вы, блять, группа мирового уровня, легенды, блять, так какого лысого хера, отдаете рисовать клипы китайским бомжам за пачку лапши, совсем ебобо?
P.S. а, да, песня збс, Киске тащит.

GeraldFromRivia


21 май 2021, 22:46		"эталонно уебанское видео, и песня с куплетами на тройку и беспомощным клишированным припевом." - ща бы кидаться говном в отцов жанра, от которых сейчас и ждут "клишированных припевов" "как тогда". Пределов говноедства, видимо, познать невозможно.

artmageddon


21 май 2021, 22:48		пофиг на клипы, какого звук такой убогий, почему у Эду Фалаши в 100 раз все лучше звучит на новом альбоме? нахрена было пиариться про студию, где писали Киперов и брать оборудование 96 года, если этот Чарли, видимо страдающий прогрессирующим заболеванием слуха, раз у него с каждым релизом все хуже и хуже, все равно все превратил в какую то плоскую пластмассу

RomV


21 май 2021, 23:29		я разочарован :(

Mad Katz


21 май 2021, 23:43		Наверняка на Кипере р.1 присутствовал некий заряженный участник, хоть бы и полотёр, без которого всё остальное обернулось обыденной унылой жвачкой. На покушать вероятно хватает, и то ладно.

hansi_hrb


21 май 2021, 23:48		Пределов говноедства, видимо, познать невозможно.
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как и отсутствие элементарного вкуса и музыкальной разборчивости. Дарк Райд подобной хуйней кроме двух песен не страдал например. Как впрочем и некоторые поздние альбомы. А то что там ждут от отцов жанра ... Я вот такой поебени склепанной за один час точно не жду. А такие всеядные ждуны которым любое говно отцов за деликатес, наверное обмазываются последними альбомами блайндов и счастливо молятся солнцу.

GeraldFromRivia


22 май 2021, 00:05		Ты про свой умозрительный вкус и разборчивость иди школьницам рассказывай, нашел аргумент.
Песня не анналы классики, но более чем хороша: годные куплеты, запоминающийся припев, "что тебе еще надо, собака?". Высер про "склепанный за один час" - сразу нахуй, потому как подтвержден только влажными фантазиями автора.
P.S. последние альбомы Блайндов - лютое говно.

gravitgroove


22 май 2021, 00:18		пoкемон-метал, бл*ть.


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