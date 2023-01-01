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Helloween

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SASCHA GERSTNER: «У IRON MAIDEN и HELLOWEEN много общего»



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Гитарист Helloween Sascha Gerstner дал интервью для Metal-Rules.com. Ниже приведена выдержка из беседы.

Многие группы используют три гитары: Accept, Iron Maiden, Alice Cooper. Каков подход к этому у Helloween?

«Я считаю, что у Iron Maiden и Helloween много общего, потому что у обеих групп были длинные, стабильные составы. Когда Janick Gers присоединился к Iron Maiden, состав стал стабильным. Когда Adrian Smith вернулся в группу, они не стали увольнять Janick'a, потому что он был частью стабильного состава. Та же идея была и у нас. До возвращения Michael'я Kiske и Kai'я Hansen'а мы впятером были успешным и стабильным составом. Мы — семья, поэтому было разумно держаться вместе. Мы считаем Kai'я и Michael'я отличным приобретением и приветствуем их возвращение в группу. Другие артисты поняли, что в использовании трёх гитар есть смысл. У нас сдвоенные гитарные мелодии, и каждый раз, когда два гитариста присоединяются, у нас за спиной появляется ритм-гитара. В этих партиях больше энергии вживую, как и на альбомах. Так что это было сделано как для личной, так и для музыкальной стороны».

Иногда, когда несколько гитаристов выходят на сцену, это может быть причиной искажений и шума. Что Helloween делают для того, чтобы гитары звучали чётко и ясно?

«Всё дело в стиле — у каждого из нас свой звук и стиль игры. У Kai'я, Michael'я Weikath'a и меня одни и те же корни в гитарной музыке, на нас повлияли одни и те же гитаристы. У каждого из нас своё собственное звучание, и на сцене мы звучим по-разному. Например, Weikath больше любит винтаж. Он вырос на музыке 1960-х и 1970-х годов. Он играет с небольшим количеством искажений и использует старые Marshall Plexi с небольшим овердрайвом. У Kai'я очень плотный и агрессивно звучащий дисторшн. Я нахожусь где-то посередине. Так что получается отличная комбинация. Именно поэтому всё так хорошо звучит вживую, когда мы накладываем гармонии. Мы потратили на это время и всё продумали».

SASCHA GERSTNER -




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