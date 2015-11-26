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Helloween

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Вокалист HELLOWEEN считает, что его уход из группы был хорошим опытом



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Вокалист HELLOWEEN Michael Kiske недавно побеседовал с "My Planet Rocks" об уроках, которые он извлёк после ухода из группы в 1993 году, чтобы вернуться 24 года спустя:

«Это было очень важно для меня. Как бы ни было трудно в начале, когда я вдруг оказался полностью предоставлен сам себе, это было действительно хорошо для меня. Это сформировало мою личность. Я определился с идеалами и выяснил, почему я хочу заниматься тем или иным делом, что да как. Весь этот процесс ссор и споров с моими бывшими коллегами по группе и огромное разочарование из-за того, что произошло, в индустрии, в бизнесе, на сцене и так далее, и когда я прошёл через всё это в течение многих лет, я стал более зрелым и примирился с ними на человеческом уровне — вот что действительно важно.

Когда мы живём, мы всегда смотрим на всё с точки зрения эго, и, конечно, из-за нашего эго мы хотим определённых вещей — мы всегда хотим сладких пирожных: мы хотим успеха, мы хотим быть красивыми, мы хотим быть здоровыми, мы хотим заполучить самых красивых женщин, мы просто хотим того, что питает эго. Но на самом деле мы становимся более зрелыми из-за страданий, через которые проходим. То, что не убивает нас, делает нас сильнее, мы преодолеваем трудности, и я не хочу, чтобы весь этот негативный опыт, через который я прошёл, особенно в 90-е годы, был напрасен. Это было очень, очень важно для меня. Это было очень необходимо. И я очень рад, что мы смогли снова помириться, простить друг друга, забыть всё плохое и сделать что-то новое сейчас вместе».

MICHAEL KISKE: Stepping Away From HELLOWEEN For Nearly 25 Years 'Was Really Good For Me'



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