Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом



HELLOWEEN выпустят новую работу, получившую название "Helloween", восемнадцатого июня на Nuclear Blast. Первый сингл будет представлен второго апреля. За сведение материала в Valhalla Studios отвечал Ronald Prent (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN). Продюсерами материала выступили Charlie Bauerfeind и Dennis Ward.



Комментирует Löble:



«Эта запись — результат путешествия "Pumpkins United". Я был очарован различными чертами характера и гранями истории HELLOWEEN. Например, легендарными голосами Michi, Andi и Kai'я. Сейчас можно наслаждаться ими на одной пластинке, под одним флагом — это вершина HELLOWEEN».



Bauerfeind добавил:



«После 30 лет работы с разными составами группы я действительно думал, что хорошо подготовился к ещё одному экстремальному вызову, но я ошибался. Все мои ожидания безмолвно пали под этим невероятным по размаху креативом!»



Weikath сказал:



«Это непостижимая встреча семи музыкантов, которые работают как друзья и даже семья, которые создали то, о чём никто не мог и помыслить. Это похоже на пробуждение из сна, но всё ещё пребывание в невероятной мечте».



Hansen поделился своими соображениями:



«Находиться в студии с моими старыми компаньонами после 30 лет отсутствия было для меня невероятно волнующим событием. Но в то же время я приобрёл и совершенно иной опыт с "новыми" парнями. Сотрудничество разных авторов песен, каждый из которых обладает невероятным характером, сделало эту альбом по-настоящему особенным. Уникальный микс, объединивший в себе все грани истории коллектива.



HELLOWEEN — это большая часть моей жизни, и я с нетерпением жду возможности должным образом представить эти песни на концертах нашим фанатам!»



Grosskopf подытожил:



«Так как я один из последних "выживших", кто играл каждую ноту с самого начала, это был фантастический опыт и очень эмоциональный процесс. Я думаю, что каждый сможет услышать это на диске. И мне всё это очень нравится!»



Трек-лист:



01. Out For The Glory



02. Fear Of The Fallen



03. Best Time



04. Mass Pollution



05. Angels



06. Rise Without Chains



07. Indestructible



08. Robot King



09. Cyanide



10. Down In The Dumps



11. Orbit



12. Skyfall



Варианты изданий сингла "Skyfall":



Сингл 1: Винил, CD, цифровой вариант:



"Skyfall" (single edit) + "Skyfall" (exclusive alternative vocals mix). Both are exclusive single versions and will not be on the album. Around 20 minutes playing time.



Сингл 2: Только винил:



"Skyfall" (single edit) + "Indestructible" (exclusive album track). This is a strictly limited version of the new single with one exclusive album track.





























