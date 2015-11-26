Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом

HELLOWEEN выпустят новую работу, получившую название "Helloween", восемнадцатого июня на Nuclear Blast. Первый сингл будет представлен второго апреля. За сведение материала в Valhalla Studios отвечал Ronald Prent (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN). Продюсерами материала выступили Charlie Bauerfeind и Dennis Ward.
Комментирует Löble:
«Эта запись — результат путешествия "Pumpkins United". Я был очарован различными чертами характера и гранями истории HELLOWEEN. Например, легендарными голосами Michi, Andi и Kai'я. Сейчас можно наслаждаться ими на одной пластинке, под одним флагом — это вершина HELLOWEEN».
Bauerfeind добавил:
«После 30 лет работы с разными составами группы я действительно думал, что хорошо подготовился к ещё одному экстремальному вызову, но я ошибался. Все мои ожидания безмолвно пали под этим невероятным по размаху креативом!»
Weikath сказал:
«Это непостижимая встреча семи музыкантов, которые работают как друзья и даже семья, которые создали то, о чём никто не мог и помыслить. Это похоже на пробуждение из сна, но всё ещё пребывание в невероятной мечте».
Hansen поделился своими соображениями:
«Находиться в студии с моими старыми компаньонами после 30 лет отсутствия было для меня невероятно волнующим событием. Но в то же время я приобрёл и совершенно иной опыт с "новыми" парнями. Сотрудничество разных авторов песен, каждый из которых обладает невероятным характером, сделало эту альбом по-настоящему особенным. Уникальный микс, объединивший в себе все грани истории коллектива.
HELLOWEEN — это большая часть моей жизни, и я с нетерпением жду возможности должным образом представить эти песни на концертах нашим фанатам!»
Grosskopf подытожил:
«Так как я один из последних "выживших", кто играл каждую ноту с самого начала, это был фантастический опыт и очень эмоциональный процесс. Я думаю, что каждый сможет услышать это на диске. И мне всё это очень нравится!»
Трек-лист:
01. Out For The Glory
02. Fear Of The Fallen
03. Best Time
04. Mass Pollution
05. Angels
06. Rise Without Chains
07. Indestructible
08. Robot King
09. Cyanide
10. Down In The Dumps
11. Orbit
12. Skyfall
Варианты изданий сингла "Skyfall":
Сингл 1: Винил, CD, цифровой вариант:
"Skyfall" (single edit) + "Skyfall" (exclusive alternative vocals mix). Both are exclusive single versions and will not be on the album. Around 20 minutes playing time.
Сингл 2: Только винил:
"Skyfall" (single edit) + "Indestructible" (exclusive album track). This is a strictly limited version of the new single with one exclusive album track.
Kiskenbassker
Очень неудачное название, учитывая, что дебютный мини-альбом назывался точно так же.
Но то, что он наконец выйдет - замечательно!
The Gadfly
Don Huan
AlexTronenko
olly71
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