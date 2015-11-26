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Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом



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HELLOWEEN выпустят новую работу, получившую название "Helloween", восемнадцатого июня на Nuclear Blast. Первый сингл будет представлен второго апреля. За сведение материала в Valhalla Studios отвечал Ronald Prent (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN). Продюсерами материала выступили Charlie Bauerfeind и Dennis Ward.

Комментирует Löble:

«Эта запись — результат путешествия "Pumpkins United". Я был очарован различными чертами характера и гранями истории HELLOWEEN. Например, легендарными голосами Michi, Andi и Kai'я. Сейчас можно наслаждаться ими на одной пластинке, под одним флагом — это вершина HELLOWEEN».

Bauerfeind добавил:

«После 30 лет работы с разными составами группы я действительно думал, что хорошо подготовился к ещё одному экстремальному вызову, но я ошибался. Все мои ожидания безмолвно пали под этим невероятным по размаху креативом!»

Weikath сказал:

«Это непостижимая встреча семи музыкантов, которые работают как друзья и даже семья, которые создали то, о чём никто не мог и помыслить. Это похоже на пробуждение из сна, но всё ещё пребывание в невероятной мечте».

Hansen поделился своими соображениями:

«Находиться в студии с моими старыми компаньонами после 30 лет отсутствия было для меня невероятно волнующим событием. Но в то же время я приобрёл и совершенно иной опыт с "новыми" парнями. Сотрудничество разных авторов песен, каждый из которых обладает невероятным характером, сделало эту альбом по-настоящему особенным. Уникальный микс, объединивший в себе все грани истории коллектива.

HELLOWEEN — это большая часть моей жизни, и я с нетерпением жду возможности должным образом представить эти песни на концертах нашим фанатам!»

Grosskopf подытожил:

«Так как я один из последних "выживших", кто играл каждую ноту с самого начала, это был фантастический опыт и очень эмоциональный процесс. Я думаю, что каждый сможет услышать это на диске. И мне всё это очень нравится!»

Трек-лист:

01. Out For The Glory

02. Fear Of The Fallen

03. Best Time

04. Mass Pollution

05. Angels

06. Rise Without Chains

07. Indestructible

08. Robot King

09. Cyanide

10. Down In The Dumps

11. Orbit

12. Skyfall

Варианты изданий сингла "Skyfall":

Сингл 1: Винил, CD, цифровой вариант:

"Skyfall" (single edit) + "Skyfall" (exclusive alternative vocals mix). Both are exclusive single versions and will not be on the album. Around 20 minutes playing time.

Сингл 2: Только винил:

"Skyfall" (single edit) + "Indestructible" (exclusive album track). This is a strictly limited version of the new single with one exclusive album track.

HELLOWEEN To Release New Album In June













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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Kiskenbassker


12 мар 2021, 15:07		"Helloween", а не Helloiween".
Очень неудачное название, учитывая, что дебютный мини-альбом назывался точно так же.
Но то, что он наконец выйдет - замечательно!

The Gadfly


12 мар 2021, 15:29		Долго пытался понять, что они имели в виду под таким названием. Скорее всего, тут зашифрована фраза "Hello, I win". Но всё равно выглядит немного странно. Будем надеяться, что материал окажется на уровне.

Don Huan


12 мар 2021, 15:35		У всех "прошли" заскоки и "успокоилось" ЧСВ. Думаю, будет годнота. Уверен.

AlexTronenko


12 мар 2021, 15:40		интересно будет авторство глянуть, основным автором на последних альбомах был Дэрис, интересно что на этом будет, с учетом того что уже изветстно что Skyfall Хансен написал

olly71


12 мар 2021, 16:32		AlexTronenko я думаю что 99% материала написали Дерис - Вейкат - Хансен


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