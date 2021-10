2 окт 2021



HELLOWEEN и INCENDIUM выпускают комиксы



Фанаты тыкв, объединяйтесь! HELLOWEEN и Incendium объединили усилия для выпуска "Seekers Of The Seven Keys", сверхъестественного хоррор-фэнтези-комикса, который посвящён культовым персонажам, изображённым на обложках альбомов легендарной немецкой хэви-металлической группы. Incendium также рада объявить о выпуске линии коллекционных фигурок HELLOWEEN, вдохновлённых обложками и лирикой группы: "Keeper Of The Seven Keys", "The Witch" и "Jack O. Lantern".



Книга "Seekers Of The Seven Keys", изданная под маркой Opus от Incendium, специализирующейся на музыке, создана мастерами ужасов — писателем Джо Харрисом ("Creepy", "The X-Files", "Rockstars") и художником Акселем Меделином ("Hoax Hunters", "Elephantman"), а обложка оформлена Санти Касасом.



В книге "Seekers Of The Seven Keys" мистические Семь Ключей были утеряны, и Хранитель хочет их вернуть. Но он не единственный, кто ищет их. И когда братья-подростки случайно узнают о поисках, они отправляются в научно-фантастическое приключение в стиле 1980-х годов, насыщенное ужасами, героями и юмором, которыми славится группа.



Гитарист HELLOWEEN Michael Weikath рассказал: «Очевидно, что доктор Штайн не единственный, кто может придумывать забавных существ. Мы в восторге от того, что персонажи из вселенной HELLOWEEN наконец-то оживут! Команда Incendium проделала огромную работу и создала новое захватывающее комикс-приключение. Как мы говорим в Dr. Stein: "И их время пришло!"»



Ллекси Леон, генеральный директор Incendium, добавил: "Комикс о HELLOWEEN, вдохновлённый их эпической музыкой, объединяет любимых персонажей с причудливой фантазией — и здоровой дозой хэви-метала! Поскольку группа является одним из величайших новаторов в жанре, было очень приятно обратиться к их каталогу, особенно к саге "Seven Keys", и заложить основу для совершенно нового повествования, которое понравится как давним поклонникам группы, так и любителям ужасов на Хэллоуин!»



Первое печатное издание "Seekers Of The Seven Keys" будет выпущено как коллекционный комикс престижного формата ограниченным тиражом, с обложками из картона, специальной фольгированной обработкой, глянцевыми страницами и индивидуальной нумерацией.



Первый тираж комикса будет ограничен 2 000 экземпляров по цене $19,95, и его можно заказать на сайте. Фигурки Keeper Of The Seven Keys, The Witch и Jack O. Lantern также доступны для предварительного заказа по цене $29,95 и появятся весной 2022 года.



Среди других громких проектов Incendium, ориентированных на музыку, — серия графических антологий EVANESCENCE "Echoes From The Void", серия комиксов DISTURBED "Dark Messiah", серия Joe Satriani "Crystal Planet", серия BLACK VEIL BRIDES "The Phantom Tomorrow", серия EXODUS "Tales Of The Damned", серия CRADLE OF FILTH "Maledictus Athenaeum" и другие; Incendium выпускает коллекционные фигурки для каждого проекта, связанного с группами и их сюжетами из комиксов.



















