Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 280
*Новая песня GHOST 51
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 30
[= ||| все новости группы



*

Helloween

*



2 окт 2021 : 		 HELLOWEEN и INCENDIUM выпускают комиксы

29 авг 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

2 авг 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

23 июл 2021 : 		 Вокалист HELLOWEEN считает, что его уход из группы был хорошим опытом

20 июл 2021 : 		 Участники FLOTSAM AND JETSAM и DRAGONFORCE исполняют HELLOWEEN

7 июл 2021 : 		 MICHAEL KISKE похвалил ANDI DERIS'а за песню для HELLOWEEN

6 июл 2021 : 		 HELLOWEEN — в десятке

2 июл 2021 : 		 MICHAEL KISKE: «Может, что-то напишу для следующего альбома HELLOWEEN»

1 июл 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN 1994 года

28 июн 2021 : 		 HELLOWEEN стали первыми на родине

26 июн 2021 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Все знали, что я в IRON MAIDEN, кроме меня самого»

21 июн 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

7 июн 2021 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной культуры»

4 июн 2021 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о новом сингле

21 май 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

19 май 2021 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Никогда не буду использовать подкладки!»

18 май 2021 : 		 KAI HANSEN о новом треке HELLOWEEN

5 май 2021 : 		 Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной

2 апр 2021 : 		 Новое видео HELLOWEEN

23 мар 2021 : 		 HAMMERFALL разогреют HELLOWEEN

12 мар 2021 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом

9 мар 2021 : 		 HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год

9 мар 2021 : 		 Вышли переиздания HELLOWEEN

5 мар 2021 : 		 Тизер нового видео HELLOWEEN

20 фев 2021 : 		 HELLOWEEN — о трёх версиях нового сингла

7 дек 2020 : 		 Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной
Показать далее
| - |

|||| 2 окт 2021

HELLOWEEN и INCENDIUM выпускают комиксы



*
zoom
*
* *
Фанаты тыкв, объединяйтесь! HELLOWEEN и Incendium объединили усилия для выпуска "Seekers Of The Seven Keys", сверхъестественного хоррор-фэнтези-комикса, который посвящён культовым персонажам, изображённым на обложках альбомов легендарной немецкой хэви-металлической группы. Incendium также рада объявить о выпуске линии коллекционных фигурок HELLOWEEN, вдохновлённых обложками и лирикой группы: "Keeper Of The Seven Keys", "The Witch" и "Jack O. Lantern".

Книга "Seekers Of The Seven Keys", изданная под маркой Opus от Incendium, специализирующейся на музыке, создана мастерами ужасов — писателем Джо Харрисом ("Creepy", "The X-Files", "Rockstars") и художником Акселем Меделином ("Hoax Hunters", "Elephantman"), а обложка оформлена Санти Касасом.

В книге "Seekers Of The Seven Keys" мистические Семь Ключей были утеряны, и Хранитель хочет их вернуть. Но он не единственный, кто ищет их. И когда братья-подростки случайно узнают о поисках, они отправляются в научно-фантастическое приключение в стиле 1980-х годов, насыщенное ужасами, героями и юмором, которыми славится группа.

Гитарист HELLOWEEN Michael Weikath рассказал: «Очевидно, что доктор Штайн не единственный, кто может придумывать забавных существ. Мы в восторге от того, что персонажи из вселенной HELLOWEEN наконец-то оживут! Команда Incendium проделала огромную работу и создала новое захватывающее комикс-приключение. Как мы говорим в Dr. Stein: "И их время пришло!"»

Ллекси Леон, генеральный директор Incendium, добавил: "Комикс о HELLOWEEN, вдохновлённый их эпической музыкой, объединяет любимых персонажей с причудливой фантазией — и здоровой дозой хэви-метала! Поскольку группа является одним из величайших новаторов в жанре, было очень приятно обратиться к их каталогу, особенно к саге "Seven Keys", и заложить основу для совершенно нового повествования, которое понравится как давним поклонникам группы, так и любителям ужасов на Хэллоуин!»

Первое печатное издание "Seekers Of The Seven Keys" будет выпущено как коллекционный комикс престижного формата ограниченным тиражом, с обложками из картона, специальной фольгированной обработкой, глянцевыми страницами и индивидуальной нумерацией.

Первый тираж комикса будет ограничен 2 000 экземпляров по цене $19,95, и его можно заказать на сайте. Фигурки Keeper Of The Seven Keys, The Witch и Jack O. Lantern также доступны для предварительного заказа по цене $29,95 и появятся весной 2022 года.

Среди других громких проектов Incendium, ориентированных на музыку, — серия графических антологий EVANESCENCE "Echoes From The Void", серия комиксов DISTURBED "Dark Messiah", серия Joe Satriani "Crystal Planet", серия BLACK VEIL BRIDES "The Phantom Tomorrow", серия EXODUS "Tales Of The Damned", серия CRADLE OF FILTH "Maledictus Athenaeum" и другие; Incendium выпускает коллекционные фигурки для каждого проекта, связанного с группами и их сюжетами из комиксов.

HELLOWEEN Teams Up With INCENDIUM For Comic Book And Action Figures








Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

гладиатор


3 окт 2021, 00:09		Да это же просто потрясающая идея! Уже по данной картинке можно узнать некоторых персонажей: Хранитель против Доктора Штайна и его Забавных Существ. Девушка с Тыквоголовым в руках, почти наверняка Ведьма с обложки Better Than Raw, судя по наряду это она и есть. Странно что она на стороне, условно, светлых сил во главе с Хранителем. Орел летит в небе и вокруг летают Кольца, значит где-то должен быть их Повелитель. Да ещё должна быть куча характеров: Мистер Безумец, Идеальный Джентльмен (подозреваю, это одно лицо), Миссис Бог и другие..
А музыкант на обложке с гитарой, судя по всему, одно из Забавных Существ Штайна))


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 349

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом