сегодня



HAMMERFALL разогреют HELLOWEEN



HAMMERFALL присоединились к будущему туру HELLOWEEN "United Forces 2022", который стартует 25 марта 2022 года в Осло и закончится пятого мая в Лондоне.



Joacim Cans: «HELLOWEEN были, быть может, самой главной группой, оказавшей на меня влияние, когда я рос, и я невероятно рад и взволнован, что мы будем играть вместе с ними. Для любого настоящего металлиста "United Forces 2022" будет невероятным опытом. И это событие ни в коем случае нельзя пропустить. Если в 2022-м будет всего один тур, то это будет именно он! В следующем году HAMMERFALL будет обрушиваться на всех как никогда жестоко, и каждый день будет в стиле HELLOWEEN!»



Oscar Dronjak: «Мы очень рады такому сотрудничеству. Не просто потому, что мы вновь возвращаемся к концертам спустя о-о-о-о-очень долгое время, но и из-за того, что это будет группа, которая служила для нас большим источником вдохновения, когда мы собирали HAMMERFALL. Тур "United Forces" будет особенным, зуб даю!»



Andi Deris: «Мы "навеселе" из-за того, что наши друзья из HAMMERFALL поедут с нами на гастроли. В 2002-м группа работала в моей студии на Тенерифе, и было очень весело. Этот убойный по подбору состав обеспечит превосходный металл-спектакль на полную катушку!»



Даты:



Mar. 25 - Oslo, Norway - Sentrum Scene



Mar. 26 - Gothenburg, Sweden - Partille Arena



Mar. 28 - Helsinki, Finland - Black Box



Mar. 29 - Talinn, Estonia - Noblessneri Valukoda



Apr. 01 - Bamberg, Germany - Brose Arena



Apr. 02 - Hamburg, Germany - Sporthalle



Apr. 03 - Berlin, Germany - Verti Music Hall



Apr. 04 - Regensburg, Germany - Donau Arena



Apr. 08 - Madrid, Spain - Wizink Center



Apr. 09 - Barcelona, Spain - St. Jordi Club



Apr. 11 - Milan, Italy - Lorenzini District



Apr. 12 - Kempten, Germany - Black Box



Apr. 13 - Zurich, Switzerland - Samsung Hall



Apr. 15 - Luxembourg, Luxembourg - Rockhal



Apr. 16 - Tilburg, Netherlands - 013



Apr. 18 - Katovice, Poland - MCK



Apr. 20 - Sofia, Bulgaria - Arena Armeec



Apr. 22 - Vienna, Austria - Gasometer



Apr. 23 - Prague, Czech Republic - O2



Apr. 24 - Zvolen, Slovakia - Ice Stadium



Apr. 26 - Budapest, Hungary - Papp Laszlo Sportarena



Apr. 29 - Bochum, Germany - Ruhrcongress



Apr. 30 - Stuttgart, Germany - Schleyerhalle



May 01 - Frankfurt, Germany - Jahrhunderthalle



May 04 - Manchester, UK - Manchester Academy



May 05 - London, UK - Brixton Academy







