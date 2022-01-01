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HELLOWEEN выпустят сингл в мае



20 мая HELLOWEEN выпустят новый сингл “Best Time”, включающий одноименный трек в ремиксе 2022 года на стороне А и альтернативный вокальный микс этой композиции на стороне B.







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