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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 32
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 17
*Новое видео METALLICA 15
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 14
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Helloween

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18 окт 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

2 окт 2021 : 		 HELLOWEEN и INCENDIUM выпускают комиксы

29 авг 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

2 авг 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN
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|||| 26 апр 2023

Видео полного выступления HELLOWEEN



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Видео полного выступления HELLOWEEN, состоявшегося в рамках фестиваля Monsters Of Rock 2023 в Бразилии, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Dr. Stein"
"Eagle Fly Free"
"Power"
"Ride The Sky"
"Heavy Metal (Is The Law)"
"Forever and One (Neverland)"
"If I Could Fly"
"Best Time"
"Future World"
"I Want Out"

HELLOWEEN - Fan-Filmed Video Of Entire Monsters Of Rock 2023 Show In SГЈo Paulo, Brazil Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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26 апр 2023
Corpsegrinder04
Вот все хорошо было, пока Стас Борецкий не стал подпевать в Forever and One.
26 апр 2023
bjorn667
Сашка-то уже 20+ лет в хэловин. Казалось, только вчера кассету с кроликом брал.
Охуеть
26 апр 2023
T
Toney Moon
Нафига публиковать видео с телефона? Это новая мода у хипсторов?
Like!1
26 апр 2023
o
overgrin
нее....думаю надо Просто запретить носить телефоны на концерт,кроме кнопочных.
Хочешь позвонить-звони,тебе тоже могут......а эту педерестию с камерами НАХ...Реально заебали

просмотров: 1127

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