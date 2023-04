26 апр 2023



Видео полного выступления HELLOWEEN



Видео полного выступления HELLOWEEN, состоявшегося в рамках фестиваля Monsters Of Rock 2023 в Бразилии, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Dr. Stein"

"Eagle Fly Free"

"Power"

"Ride The Sky"

"Heavy Metal (Is The Law)"

"Forever and One (Neverland)"

"If I Could Fly"

"Best Time"

"Future World"

"I Want Out"







