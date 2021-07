сегодня



Участники FLOTSAM AND JETSAM и DRAGONFORCE исполняют HELLOWEEN



Gabriela Gunčíková, Marc Hudson (DragonForce), Michael Gilbert (Flotsam And Jetsam), Ken Mary (Flotsam And Jetsam) и Gary Schutt представили собственное прочтение классического хита HELLOWEEN "Eagle Fly Free".







