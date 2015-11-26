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Видеонарезка из тура HELLOWEEN



Немецкие металлисты HELLOWEEN опубликовали видеонарезку из тура "Pumpkins United", который завершился в декабре. 6,5-минутный клип, который доступен ниже, был создан компанией Aurora Motion Pictures.















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