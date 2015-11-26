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Helloween

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6 янв 2019 : 		 Видеонарезка из тура HELLOWEEN

24 дек 2018 : 		 HELLOWEEN закрыли тур "Pumpkins United"

2 ноя 2018 : 		 Рассказ о виниловом издании альбомов HELLOWEEN

21 авг 2018 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет в 2020

19 авг 2018 : 		 Виниловый бокс-сет HELLOWEEN выйдет в октябре

11 июн 2018 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

5 апр 2018 : 		 Московский концерт HELLOWEEN близок к sold out!

4 дек 2017 : 		 Видео с концерта HELLOWEEN в Тилбурге

15 ноя 2017 : 		 HELLOWEEN: «Хайп — это модно!»

14 ноя 2017 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

20 окт 2017 : 		 HELLOWEEN открыли тур

13 окт 2017 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

12 окт 2017 : 		 Фрагмент новой песни HELLOWEEN

22 авг 2017 : 		 HELLOWEEN придет весной

4 авг 2017 : 		 HELLOWEEN готовятся к туру Pumpkins United

27 фев 2017 : 		 HELLOWEEN собираются записать новый материал в расширенном составе

17 фев 2017 : 		 Вокалист HELLOWEEN об отношениях с Kiske

9 фев 2017 : 		 MICHAEL KISKE о том, почему решился на реюнион с HELLOWEEN

26 янв 2017 : 		 MICHAEL KISKE давно простил гитариста HELLOWEEN

22 дек 2016 : 		 Первое фото "нового" состава HELLOWEEN

14 ноя 2016 : 		 MICHAEL KISKE, KAI HANSEN вновь выступят с HELLOWEEN

17 окт 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN

30 сен 2016 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

16 июн 2016 : 		 HELLOWEEN отменили концерты в Японии

23 май 2016 : 		 Основатель NOISE RECORDS рассказал почему KAI HANSEN ушёл из HELLOWEEN

13 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового сборника HELLOWEEN
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Видеонарезка из тура HELLOWEEN



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Немецкие металлисты HELLOWEEN опубликовали видеонарезку из тура "Pumpkins United", который завершился в декабре. 6,5-минутный клип, который доступен ниже, был создан компанией Aurora Motion Pictures.



HELLOWEEN: Video Recap Of Final Shows From 2018 Leg Of




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