Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN 1994 года



Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN, сделанное в рамках тура в поддержку альбома "Master Of The Rings" 20 ноября 1994 года, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Irritation"

"Sole Survivor"

"Ride the Sky"

"The Chance"

"Mankind"

"The Game Is On"

"Why?"

"Dr. Stein"

"Grapowski's Malmsuite 1001 (In D-Doll)"

"A Tale That Wasn't Right"

"Eagle Fly Free"

"Mr. Ego (Take Me Down)"

- drum solo -

"Where the Rain Grows"

"Perfect Gentleman"

"Future World"

"Where the Eagle Learns to Fly" (Pink Cream 69)

"How Many Tears"







