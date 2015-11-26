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Helloween

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18 май 2021 : 		 KAI HANSEN о новом треке HELLOWEEN

5 май 2021 : 		 Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной

2 апр 2021 : 		 Новое видео HELLOWEEN

23 мар 2021 : 		 HAMMERFALL разогреют HELLOWEEN

12 мар 2021 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом

9 мар 2021 : 		 HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год

9 мар 2021 : 		 Вышли переиздания HELLOWEEN

5 мар 2021 : 		 Тизер нового видео HELLOWEEN

20 фев 2021 : 		 HELLOWEEN — о трёх версиях нового сингла

7 дек 2020 : 		 Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной

26 ноя 2020 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о "Kids Of The Century"

10 сен 2020 : 		 HELLOWEEN закончили съемки видео

16 авг 2020 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

10 июл 2020 : 		 Переиздания HELLOWEEN выйдут осенью

3 июн 2020 : 		 HELLOWEEN перенесли тур на 2021 год

30 май 2020 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

24 май 2020 : 		 ROLAND GRAPOW: «Не знаю, почему в HELLOWEEN меня не любят»

25 апр 2020 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

1 апр 2020 : 		 HELLOWEEN завершают запись вокала

10 мар 2020 : 		 HELLOWEEN почтили память Инго

27 фев 2020 : 		 DIRKSCHNEIDER подогреет HELLOWEEN

20 фев 2020 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

29 янв 2020 : 		 HELLOWEEN завершили запись ударных

21 дек 2019 : 		 HELLOWEEN в студии

19 дек 2019 : 		 DANI LÖBLE записывает ударные для нового альбома HELLOWEEN на установке Инго

6 дек 2019 : 		 HELLOWEEN приедут в Россию осенью
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|||| сегодня

KAI HANSEN о новом треке HELLOWEEN



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HELLOWEEN опубликовали видео, в котором гитарист группы, Kai Hansen, рассказывает о создании композиции "Skyfall".

HELLOWEEN













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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Ismotar


18 май 2021, 11:51		Кууул! Все тыквы вместе и вполне гармонично...

Toney Moon


18 май 2021, 12:02		Не все. Виноградова и Укушенного не хватает.

olly71


18 май 2021, 12:43		Ismotar друг тебя на днях только из тюрьмы выпустили ? Они уже 5 лет этим цыганским табором бвбло рубят .... Если бы не Ковид 19 уже давно бы вышел альбом откатали турне и разбежались бы по своим родным группам и можно было бы ждать опять альбом нормального состава HELLOWEEN без всей этой недешёвой клоунады с воссоединением

Kiskenbassker


18 май 2021, 13:42		Без этого цыганского табора их уже никто не воспримет. Во всяком случае, успех будет в разы скромнее, если снова вернутся к составу до воссоединения. Так что надо продолжать, а не разбегаться.

decided


18 май 2021, 15:29		Если бы не Ковид этот состав должен был приехать с разогревом от Accept , вот это был бы праздник


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