Видео с текстом от HELLOWEEN

HELLOWEEN выпустили новый цифровой сингл "Mass Pollution", видео с текстом к которому доступно ниже. Этот трек включён в новую студийную работу "Helloween". За сведение материала в Valhalla Studios отвечал Ronald Prent (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN). Продюсерами материала выступили Charlie Bauerfeind и Dennis Ward.
grgr
olly71
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