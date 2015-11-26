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Helloween

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Видео с текстом от HELLOWEEN



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HELLOWEEN выпустили новый цифровой сингл "Mass Pollution", видео с текстом к которому доступно ниже. Этот трек включён в новую студийную работу "Helloween". За сведение материала в Valhalla Studios отвечал Ronald Prent (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN). Продюсерами материала выступили Charlie Bauerfeind и Dennis Ward.

Трек-лист:

01. Out For The Glory

02. Fear Of The Fallen

03. Best Time

04. Mass Pollution

05. Angels

06. Rise Without Chains

07. Indestructible

08. Robot King

09. Cyanide

10. Down In The Dumps

11. Orbit

12. Skyfall

Bonus CD:

01. Golden Times

02. Save My Hide

03. Pumpkins United (Earbook/Japan bonus)

03. We Are Real (Japan bonus)

HELLOWEEN Debut В  В 



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

grgr


2 авг 2021, 09:54		Им бы ещё парочку человек надо, а то такую хуйню сложно сочинять всемером.

olly71


2 авг 2021, 10:14		Зачем выпускать сингл сейчас ? Все уже наслушались альбома вдоволь и я уже даже начал забывать о нём .


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