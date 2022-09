сегодня



TIM HANSEN выступил с HELLOWEEN



TIM HANSEN присоединился к HELLOWEEN на концерте в Штутгарте — видео доступно ниже. С папой он сыграл попурри из "Metal Invaders" / "Victim of Fate" / "Gorgar" / "Ride the Sky" / "Heavy Metal (Is The Law)"







