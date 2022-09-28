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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE... 10
*JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO 10
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Helloween

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28 сен 2022 : 		 TIM HANSEN выступил с HELLOWEEN

8 сен 2022 : 		 ANDI DERIS: «В вокалисте HELLOWEEN я нашёл друга!»

25 авг 2022 : 		 MICHAEL KISKE — о записи альбома HELLOWEEN: «Это было легко»

3 авг 2022 : 		 HELLOWEEN получили золото

16 июл 2022 : 		 HELLOWEEN в Праге

4 июн 2022 : 		 HELLOWEEN в Англии

27 май 2022 : 		 Новое видео HELLOWEEN

6 май 2022 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

5 май 2022 : 		 HELLOWEEN выпустят сингл в мае

30 мар 2022 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

9 фев 2022 : 		 Вокалист HELLOWEEN считает, что будет преступлением, если группа не запишет новый альбом

16 янв 2022 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

30 дек 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

17 дек 2021 : 		 Новое видео HELLOWEEN

17 дек 2021 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о жизни без концертов

26 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

18 окт 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

2 окт 2021 : 		 HELLOWEEN и INCENDIUM выпускают комиксы

29 авг 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

2 авг 2021 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN

23 июл 2021 : 		 Вокалист HELLOWEEN считает, что его уход из группы был хорошим опытом

20 июл 2021 : 		 Участники FLOTSAM AND JETSAM и DRAGONFORCE исполняют HELLOWEEN

7 июл 2021 : 		 MICHAEL KISKE похвалил ANDI DERIS'а за песню для HELLOWEEN

6 июл 2021 : 		 HELLOWEEN — в десятке

2 июл 2021 : 		 MICHAEL KISKE: «Может, что-то напишу для следующего альбома HELLOWEEN»
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TIM HANSEN выступил с HELLOWEEN



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TIM HANSEN присоединился к HELLOWEEN на концерте в Штутгарте — видео доступно ниже. С папой он сыграл попурри из "Metal Invaders" / "Victim of Fate" / "Gorgar" / "Ride the Sky" / "Heavy Metal (Is The Law)"

KAI HANSEN's Son TIM HANSEN Performs With HELLOWEEN In Stuttgart; Fan-Filmed Video Streaming




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