MICHAEL KISKE похвалил ANDI DERIS'а за песню для HELLOWEEN



Michael Kiske рассказал, что HELLOWEEN записали балладу, которая не вошла в новый альбом группы с одноимённым названием. Назвав композицию, сочинённую Andi Deris'ом, «возможно, лучшей балладой, которую он написал», певец дал свои комментарии в разговоре с Eonmusic.



Kiske упомянул о новом альбоме, который недавно стал № 1 в родной для группы Германии:



«Мы действительно отказались от какого-либо давления на себя, стараясь этого избежать, и не стремились оправдывать какие-либо ожидания, а только пытались изо всех сил сделать лучшие песни. Бессмысленно, когда ты пытаешься сочинять в определённом направлении. Я вообще считаю, что вряд ли кто-то может это сделать; у вас есть идеи для песен, которые вы прорабатываете, а потом они становятся тем, чем становятся. Альбом получился таким, как он звучал в тот момент, когда мы впятером работали над ним, и мы все очень рады тому, как его принимают».



Kiske рассказал о реакции на сет, в который вошёл его первый за 28 лет альбом HELLOWEEN:



«Это глобальная реакция. Я не слышал ничего негативного, и это удивительно. Я даже не помню, чтобы у нас когда-либо была такая положительная реакция. Люди устали от пандемии, и они давно ждали чего-то подобного. Это сочетание заставляет людей быть воодушевлёнными и позитивно настроенными, и это замечательно — это действительно так».



Тем не менее, Michael рассказал, что после сессий записи осталась по крайней мере одна песня, баллада под названием "Into The Sun", которая, по его мнению, могла бы сделать альбом еще лучше:



«Я всё ещё думаю, что мы могли бы использовать эту балладу. Её так спродюсировали и во время записи так сильно изменили, что в конце концов она перестала нравиться ему [Andy Deris'у]. Они изменили клавишные на более низкие, использовали другой инструментарий с фортепиано и тому подобное. Мне понравилось, но продюсерам и ему самому это не очень понравилось, поэтому они хотят в следующий раз вернуться к оригинальной версии и сделать всё так, как было вначале. Это единственное, что, на мой взгляд, не помешало бы альбому — не убивать ни одной песни, просто добавить туда дополнительную балладу».



Michael продолжил хвалить способности Deris'a касаемо сочинения песен:



«"Into The Sun", я думаю, так она называется. Отличная, отличная песня. Действительно, возможно, лучшая из тех, что он написал. Он отличный автор песен».







