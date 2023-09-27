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*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
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Helloween

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27 сен 2023 : 		 HELLOWEEN на Wacken Open Air 2023

12 июл 2023 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

5 июн 2023 : 		 CHRIS JERICHO присоединился на сцене к HELLOWEEN

22 май 2023 : 		 HELLOWEEN ввели в ЗСМ

16 май 2023 : 		 HELLOWEEN открыли тур по Северной Америке

11 май 2023 : 		 HELLOWEEN о выступлении на Monsters Of Rock 2023

10 май 2023 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

8 май 2023 : 		 HELLOWEEN введут в ЗСМ

27 апр 2023 : 		 MICHAEL KISKE — об отношениях с участниками HELLOWEEN: «Сейчас всё зашибитлз»

26 апр 2023 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

29 мар 2023 : 		 SASCHA GERSTNER: «У IRON MAIDEN и HELLOWEEN много общего»

23 мар 2023 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома

17 янв 2023 : 		 Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не встретил этого парня раньше?»

19 окт 2022 : 		 Видео с выступления HELLOWEEN

28 сен 2022 : 		 TIM HANSEN выступил с HELLOWEEN

8 сен 2022 : 		 ANDI DERIS: «В вокалисте HELLOWEEN я нашёл друга!»

25 авг 2022 : 		 MICHAEL KISKE — о записи альбома HELLOWEEN: «Это было легко»

3 авг 2022 : 		 HELLOWEEN получили золото

16 июл 2022 : 		 HELLOWEEN в Праге

4 июн 2022 : 		 HELLOWEEN в Англии

27 май 2022 : 		 Новое видео HELLOWEEN

6 май 2022 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

5 май 2022 : 		 HELLOWEEN выпустят сингл в мае

30 мар 2022 : 		 Концертное видео HELLOWEEN

9 фев 2022 : 		 Вокалист HELLOWEEN считает, что будет преступлением, если группа не запишет новый альбом

16 янв 2022 : 		 Видео с текстом от HELLOWEEN
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HELLOWEEN на Wacken Open Air 2023



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HELLOWEEN опубликовали ролик о том, как прошел для группы Wacken Open Air 2023

HELLOWEEN Live At Wacken Open Air 2023; Recap Video Posted




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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27 сен 2023
d
decided
фото конечно заставляет поморщиться )

просмотров: 401

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