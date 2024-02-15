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Новый альбом HELLOWEEN в 2025!



HELLOWEEN сообщили о подписании контракта с Reigning Phoenix Music (RPM), на котором в 2025 планируется выход нового альбома.



RPM: «Для Reigning Phoenix Music это настоящая веха — приветствовать HELLOWEEN в нашей семье артистов. HELLOWEEN — не просто группа, они олицетворяют энергию и страсть пауэр-метала. Их музыка вдохновляет целые поколения, и мы гордимся тем, что будем сотрудничать с ними, чтобы достичь новых высот!»



Andi: «Sven Bogner и его команда убедили нас своими идеями и энтузиазмом. Они знают и любят металл, и это то, что нас объединяет. Мы с нетерпением ждем начала совместной работы с ними!»







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