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*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
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Helloween

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Новый альбом HELLOWEEN в 2025!



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HELLOWEEN сообщили о подписании контракта с Reigning Phoenix Music (RPM), на котором в 2025 планируется выход нового альбома.

RPM: «Для Reigning Phoenix Music это настоящая веха — приветствовать HELLOWEEN в нашей семье артистов. HELLOWEEN — не просто группа, они олицетворяют энергию и страсть пауэр-метала. Их музыка вдохновляет целые поколения, и мы гордимся тем, что будем сотрудничать с ними, чтобы достичь новых высот!»

Andi: «Sven Bogner и его команда убедили нас своими идеями и энтузиазмом. Они знают и любят металл, и это то, что нас объединяет. Мы с нетерпением ждем начала совместной работы с ними!»




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15 фев 2024
RomV
А мы теперь, судя по всему, с нетерпением ждём новый проходняк
Like!1

просмотров: 448

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