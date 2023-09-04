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*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 21
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Aerosmith

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4 сен 2023 : 		 AEROSMITH открыли прощальный тур

1 сен 2023 : 		 AEROSMITH стали первыми

17 авг 2023 : 		 CHRIS DAUGHTRY заявил, что мог оказаться в AEROSMITH

21 июн 2023 : 		 JOE PERRY не уверен, что будет ещё один альбом AEROSMITH

20 июн 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза AEROSMITH

6 май 2023 : 		 AEROSMITH едут в прощальный тур без Joey

5 май 2023 : 		 AEROSMITH готовят сборник лучшего

15 апр 2023 : 		 AEROSMITH планируют новый тур

30 дек 2022 : 		 Аттракцион AEROSMITH закрывают

8 дек 2022 : 		 AEROSMITH отменили концерты из-за болезни вокалиста

5 дек 2022 : 		 Все записи AEROSMITH в одном месте

12 сен 2022 : 		 Видео с юбилейного концерта AEROSMITH

6 сен 2022 : 		 AEROSMITH отыграли первый за 2,5 года концерт

22 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 2003 года

15 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1993 года

8 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1989 года

1 авг 2022 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH 1977 года

22 июл 2022 : 		 AEROSMITH думают о бокс-сете

9 июл 2022 : 		 Гитарист AEROSMITH не знает, выйдет ли ещё один альбом группы

4 июл 2022 : 		 У барабанщика AEROSMITH умерла жена

23 апр 2022 : 		 Хит AEROSMITH в стиле DISTURBED

11 апр 2022 : 		 Репетиции AEROSMITH доступны для прослушивания

26 мар 2022 : 		 JOEY KRAMER не будет выступать с AEROSMITH

26 мар 2022 : 		 AEROSMITH дадут серию концертов в Вегасе

17 фев 2022 : 		 AEROSMITH сотрудничают с EPIC RIGHTS

12 фев 2022 : 		 Редкие репетиции AEROSMITH выйдут весной
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|||| 4 сен 2023

AEROSMITH открыли прощальный тур



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AEROSMITH выступлением в 21,000-ом Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania, открыли прощальный тур "Peace Out":

01. Back In The Saddle
02. Love In An Elevator
03. Cryin'
04. Janie's Got A Gun
05. Adam's Apple
06. Livin' On The Edge
07. No More No More
08. Rag Doll
09. Hangman Jury
10. Seasons Of Wither
11. Movin' Out
12. Stop Messin' Around
13. Rats In The Cellar
14. I Don't Want To Miss A Thing
15. Sweet Emotion
16. Toys In The Attic

Encore

17. Dream On
18. Walk This Way




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4 сен 2023
O
Old Nothing
Ну этим тоже надо было закончить лет 20 с гаком назад.
Like!2

просмотров: 424

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