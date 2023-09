4 сен 2023



AEROSMITH открыли прощальный тур



AEROSMITH выступлением в 21,000-ом Wells Fargo Center, Philadelphia, Pennsylvania, открыли прощальный тур "Peace Out":



01. Back In The Saddle

02. Love In An Elevator

03. Cryin'

04. Janie's Got A Gun

05. Adam's Apple

06. Livin' On The Edge

07. No More No More

08. Rag Doll

09. Hangman Jury

10. Seasons Of Wither

11. Movin' Out

12. Stop Messin' Around

13. Rats In The Cellar

14. I Don't Want To Miss A Thing

15. Sweet Emotion

16. Toys In The Attic



Encore



17. Dream On

18. Walk This Way







