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AEROSMITH исполнили песню JOE PERRY впервые за почти 30 лет



В рамках выступления на UBS Arena, Elmont, New York, AEROSMITH впервые с 1994 года исполнили композицию "Bright Light Fright" , которая вошла в альбом 1977 года "Draw the Line".











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