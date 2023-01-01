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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 70
*XXV — бабка ягодка опять! 62
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 39
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
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Aerosmith

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|||| 15 апр 2023

AEROSMITH планируют новый тур



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Joe Perry в рамках недавнего разговора сообщил, что в сентябре AEROSMITH планируют новые гастроли:

«Да, я думаю, что... Я не знаю, должен ли я анонсировать это или нет, но мы объявим о туре, и он начнется в сентябре и продлится до следующего года. И будучи одним из тех, кто принимает участие в голосовании по таким вещам, похоже, что мы сделаем это»[Смеется]

На вопрос о том, какие шансы на появление Joey Kramer'a, он ответил:

«Это, наверное, одна из самых трудных задач. Я должен сказать, что игра на барабанах - это, наверное, одна из самых атлетичных частей работы в группе. Так что это на самом деле тяжело. В основном потому, что за последние 50 лет он просто физически изводил себя. Так что я не знаю. То есть, официально он все еще член группы, но я не думаю, что он сядет за барабаны, по крайней мере, на этот раз. Кроме этого, я правда ничего не могу сказать».




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